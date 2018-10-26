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Глава Пентагона считает убийство Хашкаджи в Стамбуле угрозой региональной безопасности

27.10.2018 10:45 — Разное | Интерфакс  
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Глава Пентагона США Джим Мэттис в субботу назвал убийство оппозиционного саудовского журналиста в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле угрозой безопасности для региона и предупредил о подготовке Вашингтоном ответных мер, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" АП.

"Учитывая нашу общую заинтересованность в мире и непоколебимом уважении прав человека, убийства Джамаля Хашкаджи в учреждении с дипломатическим статусом должно вызвать у нас сильную обеспокоенность. Неспособность любого государства соблюдать международные нормы и верховенство закона подрывает региональную безопасность как раз в тот самый момент, когда мы в ней более всего нуждаемся", - заявил Дж.Мэттис, выступая на международной конференции в Бахрейне.

АП отмечает, что Дж.Мэттис напомнил о решении госсекретаря США Майка Помпео отозвать визы тех саудовских подданных, которых подозревают в причастности к убийству журналиста "Вашингтон пост". Глава Пентагона также заявил, что будут приняты дополнительные меры в качестве ответа на этот инцидент.

"Наш госсекретарь уже аннулировать визы, и он собирается принимать дополнительные меры", - сказал Дж.Мэттис.

Он добавил, что продолжит консультации с президентом США Дональдом Трампом и М.Помпео по этой теме.

Журналист Дж.Хашкаджи исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что Дж.Хашкаджи покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания. Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было преднамеренным.

По официальным данным, тело Дж.Хашкаджи пока не найдено.

 
 
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Глава Пентагона США Джим Мэттис в субботу назвал убийство оппозиционного саудовского журналиста в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле угрозой...
 
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