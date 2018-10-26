Эстонским чиновникам разрешили получать в подарок орехи на Рождество и цветы от благодарных пенсионеров

Рабочая группа Министерства финансов Эстонии разработала для чиновников подробную инструкцию о том, могут ли они принимать подарки и какие именно, пишет газета Postimees.

Документ содержит в себе 19 конкретных ситуаций, с которыми чиновники могут столкнуться в повседневной жизни. Там же даны пожелания, что в таких ситуациях нужно делать.

Согласно инструкции, допустимо принимать корзинки с орехами в рождественский период. Это рассматривается как обычное проявление вежливости. Таким же проявлением вежливости может быть подаренная кружка с логотипом гимназии чиновнику министерства, организовавшему экскурсию для школьников.

Так, если корзинка с орехами в рождественский период в качестве подарка еще допускается, то подарочные карты в СПА уже нет. Использование такой карты не согласуется с нормами этики и ставит под сомнение непредвзятость и законность поведения чиновника.

С нормами этики также не согласуется приглашение предпринимателем проверяющего чиновника к столу. Не рекомендуется принимать приглашения об участии в поездке за границу для отдыха.

Нет угрозы оказания влияния, если чиновник ведомства примет приглашение принять участие в семинаре в другом городе при условии оплаты поездки и командировочных министерством. Нет ничего страшного, если пенсионер вручит чиновнику собранные в своем саду цветы в знак благодарности за полученное от самоуправления пособие на покупку дров.

Согласно инструкции, охранник не должен принимать от заключенного шоколад, купленный в тюремном магазине.

Инструкция о подарках и льготах составлена советом по этике чиновников при Минфине. Совет по этике чиновников - это действующая при министерстве независимая правительственная комиссия, целью которой является укрепление основных ценностей и этики чиновников.