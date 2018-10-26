Сессия совета ОДКБ на уровне глав государств состоится 8 ноября в Астане - МИД Казахстана

Заседание совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с участием глав государств пройдёт в Астане 8 ноября, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

"В первой половине дня 8 ноября в Астане состоится совещание министров иностранных дел ОДКБ, а во второй половине дня состоится сессия ОДКБ на уровне глав государств", - сообщила пресс-служба МИД Казахстана.