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Сессия совета ОДКБ на уровне глав государств состоится 8 ноября в Астане - МИД Казахстана
Заседание совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с участием глав государств пройдёт в Астане 8 ноября, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.
"В первой половине дня 8 ноября в Астане состоится совещание министров иностранных дел ОДКБ, а во второй половине дня состоится сессия ОДКБ на уровне глав государств", - сообщила пресс-служба МИД Казахстана.
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Заседание совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с участием глав государств пройдёт в Астане 8 ноября, сообщает пресс-служба МИД...
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