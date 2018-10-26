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Украинскому бизнесмену приказали уехать из Беларуси в течение суток − ФСБ считает его террористом

27.10.2018 11:27 — Разное | KYKY  
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Украинский бизнесмен Николай Латанский рассказал на своей странице в Facebook, как его поздно вечером 23 октября задержали сотрудники РУВД из-за того, что он «не нравится» российскому ФСБ. Украинцу повезло − его не экстрадировали в Россию, а отпустили, и он смог быстро уехать на родину.

Всё произошло вечером 23 октября в отеле «Славянский» рядом с Минск-Ареной. Как ему сказали правохранители, он является «нежелательным лицом» для Беларуси и должен покинуть нашу страну. Вместе с женой и другом Николай поехал в РУВД. Там ему объясняют, что задержание инициировало ФСБ России. А причина в том, что он «принадлежит к террористической экстремистской вооружённой организации, осуществляющей подрывную деятельность на территории России». Как пишет Латанский, он изначально понимал, что дело в его публичной позиции против политики России в Украине. 

В РУВД с ним общались вежливо и с уважением. Больше часа милиционеры звонили в другие ведомства, чтобы узнать, что делать с украинцем. Всё это время бизнесмен думал о плане действий − запоминал номер телефона жены, думал, о каких важных документах и «паролях доступа» ей сказать, посчитал наличные деньги при себе. «И тут я отчетливо слышу, как сотрудник, который получает по телефону распоряжение, повторяет вслух то, что слышит на другом конце проволоки: «Выписать» нежелательный «и отпустить?».

Николая отпустили, но до 24 октября он обязан покинуть территорию Беларуси. Бизнесмен времени зря не терял − был на границе уже через пять часов вместе с женой Татьяной. в РУВД его попросили оставить номер телефона − по дороге в Украину он достал SIM-карту с надеждой, что сможет так потянуть время, если милиция передумает и решит его задержать. «Никогда я так сильно не стремился на родину. Украина − свободная страна. В очередной раз я всем сердцем почувствовал, что направление, в котором движется моя родина, каким бы сложным ни был этот жест, − единственно правильный. И я счастлив, что живу в Украине», − признался бизнесмен.

По словам Латанского, он обратился к «знаменитому политическому российскому адвокату Марку Фэйгану, чтобы с его помощьб начать судебный процесс для восстановления своих прав. «Хотя до сих пор это дело остаётся очень непростым. Ещё никто не выигрывал суд против ФСБ государства Россия», − закончил он.

Как передаёт «Радыё Свабода», Латанский перед своей поездкой в ​​Минск анонсировал ряд встреч − в Олимпийском комитете Беларуси и с «людьми, которые готовят беларуских спортсменов к Олимпиаде в Токио в 2020 году». Николай считается основателем индустрии коучинга в лидерстве. Он создал движение «Настоящий успех» и собственную академию. Выступал в 23 странах мира, собирая залы до тысячи человек. Он один из первых учеников и друзей американского писателя Джека Кэнфилда, известного мотивационного спикера и корпоративного тренера, который сформулировал основные законы достижения успеха.

Читайте по теме: МИД Украины: посещать Беларусь украинцам опасно. Наш МИД назвал это «небылицей»

 
Теги: Минск
 
 
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Украинский бизнесмен Николай Латанский рассказал на своей странице в Facebook, как его поздно вечером 23 октября задержали сотрудники РУВД из-за того, что он «не...
 
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