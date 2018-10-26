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Ради мира: Лукашенко готов помочь в урегулировании конфликта на Украине

27.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в Гомеле на форуме белорусских и украинских регионов рассказал об урегулировании ситуации на востоке Украины, сообщает телеканал «МИР 24».

«И здесь мало договориться, будем откровенны: России и Украине можно договориться, но этого мало. Будем также откровенны: потеряно доверие друг к другу. В связи с этим, чтобы быть абсолютно однозначным, и позицию Беларуси понимали наши братья-украинцы и те, кто нас услышит, чтобы не было разного рода болтовни вокруг этого, я хочу прямо заявить: мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы сделать это, но только ради одного – ради мира», – заявил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что конфликт на востоке Украины должны решить не европейцы или американцы, а «три славянских народа», «чтобы она не была заморожена по примеру других некогда горячих точек на постсоветском пространстве».

«Но почему нам эти конфликты не закончить быстрее, как можно раньше? Я не мог не затронуть эту тему в силу того, что Беларусь со всех сторон втянули в эту проблему. И я хочу, чтобы вы знали нашу позицию: мы если и придем с севера к вам (я хочу, чтобы это некоторые военные в Украине услышали), то на комбайнах, тракторах, троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках. Мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами. Мы просто за вас переживаем», – добавил он.

Именно Беларусь в 2014 году предоставила традиционную площадку для переговоров «нормандской четверки», благодаря чему были приняты минские соглашения.



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Теги: Гомель
 
 
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Именно Беларусь в 2014 году предоставила традиционную площадку для переговоров «нормандской четверки», благодаря чему были приняты минские соглашения.
 
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