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Страны - соседки Беларуси в ночь на 28 октября перейдут на зимнее время

27.10.2018 11:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Страны - соседки Беларуси в ночь на 28 октября перейдут на зимнее время
Фото из открытых источников

С 28 октября 2018 года по 31 марта 2019 года разница во времени Беларуси с Литвой, Латвией и Украиной будет составлять один час. Другими словами, когда в Беларуси 10 часов утра, в этих странах – 9 часов. В то же время разница во времени с Польшей составит 2 часа (8 утра). Обратно стрелки часов жители этих государств переведут в последнее воскресенье марта будущего года.

Страны - соседки Беларуси в ночь на 28 октября перейдут на зимнее время Время на сезон. Как появилась традиция переводить стрелки часов?

Отметим, что с учетом перехода соседних стран на зимнее время транспортные службы Беларуси изменяют расписание маршрутов. Корректировка расписания коснулась автобусного и железнодорожного транспорта, а также авиасообщений. 

Напомним, в Беларуси переход на сезонное время в 2011 году отменило Постановление Совета министров от 15 сентября 2011 года №1229. В том же году переводить стрелки дважды в год прекратила и Россия, однако в конце 2014 года россияне вернули зимнее время, а мы так и остались в «лете». С тех пор Минск и Москва живут по одному времени.

В нашей стране отмену перехода на сезонное время объяснили необходимостью обеспечения на территории республики согласованного с государствами - участниками Таможенного союза исчисления времени, а также полного использования светлого времени суток, улучшения условий труда и отдыха населения.

 
Теги: Минск
 
 
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В ночь с 27 на 28 октября 2018 года на зимнее время перейдут более 70 стран мира, в том числе Украина, Польша, Литва и Латвия.
 
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