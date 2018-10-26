Страны - соседки Беларуси в ночь на 28 октября перейдут на зимнее время

С 28 октября 2018 года по 31 марта 2019 года разница во времени Беларуси с Литвой, Латвией и Украиной будет составлять один час. Другими словами, когда в Беларуси 10 часов утра, в этих странах – 9 часов. В то же время разница во времени с Польшей составит 2 часа (8 утра). Обратно стрелки часов жители этих государств переведут в последнее воскресенье марта будущего года.

Отметим, что с учетом перехода соседних стран на зимнее время транспортные службы Беларуси изменяют расписание маршрутов. Корректировка расписания коснулась автобусного и железнодорожного транспорта, а также авиасообщений.

Напомним, в Беларуси переход на сезонное время в 2011 году отменило Постановление Совета министров от 15 сентября 2011 года №1229. В том же году переводить стрелки дважды в год прекратила и Россия, однако в конце 2014 года россияне вернули зимнее время, а мы так и остались в «лете». С тех пор Минск и Москва живут по одному времени.

В нашей стране отмену перехода на сезонное время объяснили необходимостью обеспечения на территории республики согласованного с государствами - участниками Таможенного союза исчисления времени, а также полного использования светлого времени суток, улучшения условий труда и отдыха населения.