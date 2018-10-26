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Аккумуляторный завод под Брестом: "конфетная фабрика" или страшилка
27.10.2018 12:58 — Разное | Виртуальный Брест
Неподалеку от областного центра развернулась стройка, которая вызвала волну возмущений горожан и жителей близлежащих деревень. О чем говорят противники проекта и инвестор, читайте в репортаже Sputnik.
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Неподалеку от областного центра развернулась стройка, которая вызвала волну возмущений горожан и жителей близлежащих деревень. О чем говорят противники проекта и...
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