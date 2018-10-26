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Огромный купол футбольного манежа появился на ул. 28-го Июля
27.10.2018 12:58 — Разное | Виртуальный Брест
Жители Бреста были удивлены, когда утром сегодня увидели подобное на ул. 28-го Июля.
Согласитесь, необычно - только что ничего не было, и тут на тебе...
Это купол
Купол кажется даже больше Материка, рядом с котором он строится.
А вот как он выглядит вблизи:
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Жители Бреста были удивлены, когда утром сегодня увидели подобное на ул. 28-го Июля. Согласитесь, необычно - только что ничего не было, и тут на тебе... Это купол...
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