Огромный купол футбольного манежа появился на ул. 28-го Июля

Жители Бреста были удивлены, когда утром сегодня увидели подобное на ул. 28-го Июля.



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Согласитесь, необычно - только что ничего не было, и тут на тебе...



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Это купол футбольного манежа . Пока мы не знаем - он просто надувной или на лёгком каркасе.



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Купол кажется даже больше Материка, рядом с котором он строится.



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А вот как он выглядит вблизи:



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60094.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60094.php

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