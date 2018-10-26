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Огромный купол футбольного манежа появился на ул. 28-го Июля

27.10.2018 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Жители Бреста были удивлены, когда утром сегодня увидели подобное на ул. 28-го Июля.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60094.php

Огромный купол футбольного манежа появился на ул. 28-го Июля

Согласитесь, необычно - только что ничего не было, и тут на тебе...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60094.php

Огромный купол футбольного манежа появился на ул. 28-го Июля

Это купол футбольного манежа. Пока мы не знаем - он просто надувной или на лёгком каркасе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60094.php

Огромный купол футбольного манежа появился на ул. 28-го Июля

Купол кажется даже больше Материка, рядом с котором он строится.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60094.php

Огромный купол футбольного манежа появился на ул. 28-го Июля

А вот как он выглядит вблизи:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60094.php

Огромный купол футбольного манежа появился на ул. 28-го Июля


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60094.php

Огромный купол футбольного манежа появился на ул. 28-го Июля


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60094.php

Огромный купол футбольного манежа появился на ул. 28-го Июля


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60094.php

Огромный купол футбольного манежа появился на ул. 28-го Июля


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60094.php

Огромный купол футбольного манежа появился на ул. 28-го Июля

 
Теги: Брест
 
 
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Жители Бреста были удивлены, когда утром сегодня увидели подобное на ул. 28-го Июля. Согласитесь, необычно - только что ничего не было, и тут на тебе... Это купол...
 
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