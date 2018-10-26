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Реставраторы из Бреста восстанавливают автобус ЛиАЗ-677М

27.10.2018 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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В следующем году город Брест будет отмечать свое тысячелетие. В рамках празднования векового юбилея городские власти запланировали проведение многочисленных официальных мероприятий. К празднику готовятся и сами горожане. Так брестчане Валерий Романович и два Александра Казаков и Киселев планируют восстановить ретро автобус ЛиАЗ-677М, проехать на нем во время традиционного праздничного шествия и катать всех желающих по городу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60040.php

Реставраторы из Бреста восстанавливают автобус ЛиАЗ-677М

Слева на право Александр Казаков, Валерий Романович и Александр Киселев

ИСТОРИЯ АВТОБУСА


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60040.php

Реставраторы из Бреста восстанавливают автобус ЛиАЗ-677М

ЛиАЗ-677М

Данный автобус ЛиАЗ-677М, выпущенный в 1989 году, судя по сохранившимся документам, был приобретен Брестским электромеханическим заводом (БЭМЗ) и скорее всего на протяжении многих лет использовался для перевозки рабочих данного предприятия на работу и к на отдых. В 2002 году его приобрел на распродаже отец Александра Казакова – Василий. Он поставил машину на учет в ГАИ и перегнал ее к себе в деревню, расположенную в 25 километрах от областного центра.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОБУСА

“Отец был большим любителем ретро техники. К этому моменту у нас во дворе уже стояли несколько автомобилей и мотоциклов”, – объяснил Александр Казаков, являющийся членом брестского клуба любителей ретро автомобилей “АДАМ”.

Автобус ЛиАЗ-677М находился далеко не в идеальном состоянии. Поэтому его новый владелец решил восстановить свою автотехнику. К работе он привлек и сына. Но через некоторое время Казаков-старший умер и сын сам продолжил дело отца. Закупил материалы и потихоньку, в свободное от основной работы время ( индивидуальное предпринимательство) стал реставрировать машину. Но появились более важные дела, и процесс ремонта автотранспортного средства остановился. В таком виде экземпляр простоял несколько лет, пока Александр Казаков осенью прошлого года не познакомился с водителем брестского автобусного парка Валерием Романовичем.

“Так как я водитель автобуса, в первую очередь тщательно осмотрел ЛиАЗ-677М. Нынешнее его состояние плачевное, но не смертельное. Посоветовал продолжить восстановление и предложил безвозмездную помощь”, – рассказал Валерий Романович.

К работе Валерий привлек своего коллегу и напарника Александра Киселева.

На сегодняшний день автобус сохранился почти полностью в родной комплектации. Даже двигатель заводится, но капитальный ремонт ему необходимо сделать. Время берет свое. В кузове появились многочисленные трещины и ржавчина. Требуется переделка передней части (облицовки). Видно ее где-то сильно “приложили”. Эти дефекты постепенно устраняются. Пока не хватает сплошного бокового стекла, нескольких сидений и некоторых других деталей. Но реставраторы надеются найти и их. Они планируют восстановить автораритет полностью до оригинального заводского исполнения. 

Восстановление идет за счет средств самих брестчан. У них есть только руки и желание сделать хорошее дело.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60040.php

Реставраторы из Бреста восстанавливают автобус ЛиАЗ-677М

В салоне автобуса

“К сожалению, собираемся только по субботам вдвоем или втроем. У каждого имеются своя работа и семьи. Необходимо зарабатывать на хлеб насущный”, – отметил Валерий Романович.

Каждое существенное изменение для истории фиксируется на фотоаппарат.

 
Теги: Брест
 
 
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В следующем году город Брест будет отмечать свое тысячелетие. В рамках празднования векового юбилея городские власти запланировали проведение многочисленных...
 
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