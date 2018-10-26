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В Чашникском районе мужчина поджёг дом с сожительницей и ребёнком
Новости Беларуси. В Чашникском районе мужчина поджег дом с сожительницей и малолетним ребенком.
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Произошел взрыв в результате детонации выделившихся паров бензина. Взрывная волна выбросила потерпевших из дома через дверь, а мужчину – через окно. Обвиняемый скрылся в лесу у деревни. Мужчину задержали спустя двое суток.
Жизни потерпевших ничего не угрожает.
Были допрошены свидетели, потерпевшие и сам мужчина. Назначен ряд экспертиз.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Угроза убийством, если имелись основания опасаться ее осуществления», «Умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом». Обвиняемый заключен под стражу.
Продолжается расследование.
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Новости Беларуси. В Чашникском районе мужчина поджег дом с сожительницей и малолетним ребенком. По информации УСК по Витебской области, происшествие случилось 27...
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