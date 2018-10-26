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В многоэтажке Жлобина взорвался бытовой газ: пострадали два человека

27.10.2018 11:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Жлобине в жилом доме взорвался бытовой газ. Есть пострадавшие. 

По информации МЧС, происшествие случилось ночью двадцать седьмого октября. Спасатели выехали по сообщению о запахе гари и газа в одном из подъездов многоэтажного дома.

На седьмом этаже многоэтажки была разрушена перегородка между кухней и жилой комнатой соседних квартир. Предварительно, это случилось из-за взрыва бытового газа.

В многоэтажке Жлобина взорвался бытовой газ: пострадали два человека
Фото: МЧС

Пострадали два человека – 25 и 28 лет – хозяева этих квартир. Одного пострадавшего доставили в медучреждение с ожогами, а второго – с травмами различной степени тяжести.

В момент взрыва в квартире находились жена, сын и дочь второго мужчины. Они не пострадали.

Из подъезда были эвакуированы 19 человек – 14 взрослых и 5 детей.

В многоэтажке Жлобина взорвался бытовой газ: пострадали два человека
Фото: МЧС

Взрывом была разрушена перегородка между квартирами, а также нарушена целостность оконных и дверных проемов в обеих квартирах. Видимых нарушений целостности несущих конструкций дома не было выявлено, отселение жильцов не проводилось.

Устанавливается причина произошедшего. Одна из версий, которые рассматриваются – это открытая конфорка газовой плиты в одной из квартир.

В июле в одной из многоэтажек Гомеля произошла вспышка газа (читать далее).

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Жлобине в жилом доме взорвался бытовой газ. Есть пострадавшие.  По информации МЧС, происшествие случилось ночью двадцать седьмого октября....
 
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