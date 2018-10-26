В Гомеле завершилась встреча президентов Лукашенко и Порошенко

У Форума регионов Беларуси и Украины большая перспектива, и практику проведения таких мероприятий планируется продолжать, заявил Александр ЛУКАШЕНКО. Белорусский президент отметил, что мероприятия форума прошли на высоком уровне. «Люди очень довольны, о многом договорились, многие заключили контракты. Поэтому у этого мероприятия большая перспектива, и мы всегда будем рады видеть вас в Беларуси», – сказал глава государства.

В свою очередь президент Украины Петр ПОРОШЕНКО на встрече подчеркнул, что между Украиной и Беларусью есть доверие. Он добавил, что граница между нашими странами должна быть исключительно границей мира, дружбы и надежности. Петр Порошенко также отметил, что решение о проведении форума было правильным. «Уже подписано шесть договоров. Будет подписан еще целый ряд соглашений между нашими регионами. И от этих договоров будут лучше жить люди и в Украине, и в Беларуси», – сказал украинский лидер.

Президенты двух стран обсудили проблему военного конфликта в Украине. Александр Лукашенко обратил внимание, что если нужно включить Беларусь в урегулирование конфликта, то она будет действовать, только исходя из договоренностей украинской и российской сторон. «Россияне и украинцы нам не чужие. Это наши родные люди», – сказал президент. Глава государства добавил, что конфликт в Украине ни в коем случае не должен быть оставлен следующим поколениям. «Это будет преступление нашего поколения перед теми, кто придет после нас», – подчеркнул он.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в горно-металлургической, транспортно-логистической и других сферах, подписали ряд двусторонних документов о сотрудничестве. Было подписано соглашение между Украиной и Беларусью о реадмиссии, что «позволит минимизировать негативные последствия, которые порождаются незаконной миграцией, и повысить эффективность совместной борьбы с незаконной миграцией путем усовершенствования правового регулирования этой деятельности».

Кроме того, президент Украины отметил, что видит все основания для увеличения товарооборота с Беларусью до $10 млрд. Петр Порошенко также сообщил, что в ближайшее время в Беларуси начнет вещание украинский телеканал.

Следующим местом для проведения Форума регионов Беларуси и Украины станет украинский Житомир. О дате нового мероприятия станет известно позже.