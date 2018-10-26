Будущая королева оказалась неизлечимо больна









передае т Oxu.Az, об этом сообщает информационный портал BBC News. Какт Oxu.Az, об этом сообщает информационный портал BBC News.





Врачи обнаружили у нее необычную форму фиброза легких. При этом заболевании в легких образуются рубцы, что затрудняет процесс дыхания. Диагноз был поставлен на ранней стадии.





Метте-Марит отметила, что в будущем ей, возможно, придется меньше появляться на королевских приемах. Однако сейчас она не намерена отказываться от работы: «Моя цель - продолжать работать и участвовать в официальных мероприятиях как можно больше».





Метте-Марит, прежде работавшая официанткой и воспитывавшая дочь от бывшего мужа-наркоторговца, познакомилась с кронпринцем Хааконом на музыкальном фестивале в 1990-х годах. В 2001 году они сыграли свадьбу.





Кронпринцесса сообщала о проблемах со здоровьем и раньше: в январе она жаловалась на головокружение.





В настоящее время не существует эффективного лечения от фиброза, вызванные им изменения также необратимы. Лекарства могут лишь замедлить процесс развития заболевания, а ингаляторы - облегчить симптомы.





Со временем фиброз легких приводит к гипоксии - нехватке кислорода в организме. Она в свою очередь может вызвать легочную гипертензию - повышение легочного сосудистого сопротивления, что ведет к сердечной недостаточности и преждевременной смерти.



