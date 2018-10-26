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Фотофакт: Порошенко в Гомеле встречали девушки с караваем, Путина в Могилеве — военные с винтовками

27.10.2018 12:46 — Разное | Партизан  
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Самолет с украинским президентом высадился в Гомеле. Около самолета девушки в белорусских вышиванках поднесли Порошенко каравай.



У трапа президента также встречали вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко, а также вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает БЕЛТА.



В этой связи было любопытно вспомнить, как же встречали две недели назад российского президента на Форуме регионов в Могилеве. Обращает на себя внимание, что ни каравая, ни девушек Владимиру Путину не досталось (по крайней мере, на видео их не видно), пишет gazetaby.com

Зато российского гостя встретил лично Александр Лукашенко. Судя по его напряженному лицу, это ему далась не просто.


 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Самолет с украинским президентом высадился в Гомеле. Около самолета девушки в белорусских вышиванках поднесли Порошенко каравай.
 
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