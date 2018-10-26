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Лидеры стран ОДКБ встретятся 8 ноября в Казахстане
Заседание Совета Организации договора о Коллективной безопасности (ОДКБ) на уровне глав государств пройдёт 8 ноября в Астане. Об этом говорится в сообщении МИД Казахстана.
— В первой половине дня 8 ноября в Астане состоится совещание министров иностранных дел ОДКБ, а во второй половине дня состоится сессия ОДКБ на уровне глав государств, — указано в сообщении.
Членами Организации являются 6 стран: Россия, Армения, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан.
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Заседание Совета Организации договора о Коллективной безопасности (ОДКБ) на уровне глав государств пройдёт 8 ноября в Астане. Об этом говорится в сообщении МИД...
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