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Футболистки "Минска" вышли в финал Балтийской лиги
Футболистки «Минска» 26 октября одержали крупную победу в полуфинале Балтийской лиги над эстонской командой «Пярну» со счетом 8:0, сообщает официальный сайт ФК «Минск».
Голы в составе белорусской команды забили Анастасия Шуппо (2 мяча), Эмуедж Огбйаигбевха (2), Юлия Дубень (2), Надеж Сиссе и Алина Васильева.
28 октября в финальном матче «Минск» встретится с чемпионом Литвы командой «Гинтра Университетас»,
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Футболистки «Минска» 26 октября одержали крупную победу в полуфинале Балтийской лиги над эстонской командой «Пярну» со счетом 8:0, сообщает официальный сайт ФК...
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