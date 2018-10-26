Глава МИД Польши приедет в Беларусь и посетит Куропаты

Яцек Чапутович во время визита в Вильнюс. Фото - МИД Польши





Министр иностранных дел Польши примет участие в заседании Мюнхенской конференции, участники которой обсудят ситуацию в регионе, вопросы безопасности и связанные с ними вызовы.





Глава внешнеполитического ведомства Польши также встретится с главой белорусской дипломатии Владимиром Макеем.





Вместе с поляками, которые живут в Беларуси, представителями духовенства и местными властями, министр примет участие в освящении восстановленного военного кладбища в деревне Дуниловичи, где похоронены жертвы польско-большевистской войны 1920 г.





Яцек Чапутович возложит цветы и зажжет свечи на могилах поляков, которые отдали жизнь за Отечество, а также почтит память жертв сталинских репрессий в Куропатах.











