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Глава МИД Польши приедет в Беларусь и посетит Куропаты
Участие в заседании Мюнхенской конференции, встреча с министром иностранных дел Беларуси и посещение урочища Куропаты. 31 октября — 1 ноября глава польской дипломатии Яцек Чапутович будет находиться в Беларуси с официальным визитом.
Яцек Чапутович во время визита в Вильнюс. Фото - МИД Польши
Министр иностранных дел Польши примет участие в заседании Мюнхенской конференции, участники которой обсудят ситуацию в регионе, вопросы безопасности и связанные с ними вызовы.
Глава внешнеполитического ведомства Польши также встретится с главой белорусской дипломатии Владимиром Макеем.
Вместе с поляками, которые живут в Беларуси, представителями духовенства и местными властями, министр примет участие в освящении восстановленного военного кладбища в деревне Дуниловичи, где похоронены жертвы польско-большевистской войны 1920 г.
Яцек Чапутович возложит цветы и зажжет свечи на могилах поляков, которые отдали жизнь за Отечество, а также почтит память жертв сталинских репрессий в Куропатах.
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Участие в заседании Мюнхенской конференции, встреча с министром иностранных дел Беларуси и посещение урочища Куропаты. 31 октября — 1 ноября глава польской...
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