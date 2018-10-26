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Комментарий дня: Интересны ли Западу белорусские политзаключенные?
Глава правозащитной организации "Платформа" Андрей Бондаренко рассказал, почему сейчас политзаключенных не выпускают на свободу раньше времени. На днях вышел на свободу политический заключенный Дмитрий Полиенко, но отбыл он срок заключения, что называется, от звонка до звонка
Хотя мы еще помним времена, когда власти вынуждены были считаться с давлением Запада и выпускать политзаключенных досрочно,
Андрей Бондаренко: Политика Запада сегодня полностью сосредоточена на России, и Беларусь в их повестке дня отошла на второй план. Соответственно, на тот же план отошла и ситуация с правами человека в Беларуси, что всегда было проблемой, которая активно обсуждалась на различных международных площадках. Сейчас такого нет. Кстати, свой вклад в такую позицию европейцев сделали и некоторые наши правозащитные структуры, которые также марганизировались под новую политику власти.
- Что Вы имеете в виду?
- В ООН и ОБСЕ порой звучали заявления, что в Беларуси не все так плохо, мол, в Казахстане еще хуже. Думаю, в кулуарах эти тезисы приобретали брутальный характер. Даже если бы у Запада и было стремление на жесткий диалог с белорусскими властями, то такие заявления отбили бы всю охоту. Вот, например, руководитель БХК Олег Гулак входит в Общественную наблюдательную комиссию при Минюсте, которая имеет право посещать колонии для встреч с заключенными. Но он ни разу не встретился ни с одним политзаключенным, хотя комиссия была в колонии, где отбывает наказание Михаил Жемчужный. Если это было невозможно, то почему проблема не поднималась во всех СМИ? И какие выводы после этого могут сделать международники? Они решат, что в Беларуси все в порядке с правами человека.
- У политзаключенного Михаила Жемчужного тоже нет шансов выйти на свободу раньше времени?
- Михаил в такой ситуации - заложник и надеяться на изменения сложно. Тем не менее, мы не оставляем его и поддерживаем, как можем.
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Глава правозащитной организации "Платформа" Андрей Бондаренко рассказал, почему сейчас политзаключенных не выпускают на свободу раньше времени. На днях вышел на...
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