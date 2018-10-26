Комментарий дня: Интересны ли Западу белорусские политзаключенные?

пишет радио Рация. Хотя мы еще помним времена, когда власти вынуждены были считаться с давлением Запада и выпускать политзаключенных досрочно,радио Рация.





Андрей Бондаренко: Политика Запада сегодня полностью сосредоточена на России, и Беларусь в их повестке дня отошла на второй план. Соответственно, на тот же план отошла и ситуация с правами человека в Беларуси, что всегда было проблемой, которая активно обсуждалась на различных международных площадках. Сейчас такого нет. Кстати, свой вклад в такую позицию европейцев сделали и некоторые наши правозащитные структуры, которые также марганизировались под новую политику власти.





- Что Вы имеете в виду?





- В ООН и ОБСЕ порой звучали заявления, что в Беларуси не все так плохо, мол, в Казахстане еще хуже. Думаю, в кулуарах эти тезисы приобретали брутальный характер. Даже если бы у Запада и было стремление на жесткий диалог с белорусскими властями, то такие заявления отбили бы всю охоту. Вот, например, руководитель БХК Олег Гулак входит в Общественную наблюдательную комиссию при Минюсте, которая имеет право посещать колонии для встреч с заключенными. Но он ни разу не встретился ни с одним политзаключенным, хотя комиссия была в колонии, где отбывает наказание Михаил Жемчужный. Если это было невозможно, то почему проблема не поднималась во всех СМИ? И какие выводы после этого могут сделать международники? Они решат, что в Беларуси все в порядке с правами человека.





- У политзаключенного Михаила Жемчужного тоже нет шансов выйти на свободу раньше времени?





- Михаил в такой ситуации - заложник и надеяться на изменения сложно. Тем не менее, мы не оставляем его и поддерживаем, как можем.



