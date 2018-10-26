В Жлобине взрывом газа разрушена стена между квартирами: двое пострадавших, жильцы дома эвакуированы

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"Сегодня в 5:44 спасатели Жлобинского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о запахе гари и газа во втором подъезде многоквартирного жилого дома в микрорайоне города Жлобина", - сообщили в МЧС.





На седьмом этаже девятиэтажки произошел взрыв бытового газа, между квартирами разрушилась стена.





Спасатели обнаружили на месте происшествия двоих пострадавших мужчин – хозяев соседских квартир, стену которых разрушило взрывом. У них ожоги и травмы, обоих госпитализировали. Семьи и маленькие дети, которые также находились в квартирах во время взрыва, не пострадали, их эвакуировали.





Из других квартир спасатели эвакуировали еще 19 человек - 14 взрослых и 5 детей.





Причина взрыва устанавливается. По предварительной информации – в одной из квартир была отрыта конфорка газовой плиты.



