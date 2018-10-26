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Николай Караченцов перед смертью составил завещание

27.10.2018 11:44 — Разное | Партизан  
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Накануне ушел из жизни Николай Караченцов. Уже в понедельник родные, коллеги и поклонники проводят артиста в последний путь. 29 октября в Ленкоме состоится гражданская панихида. Похороны актера, по слова Людмилы Поргиной, пройдут не на Ваганьковском кладбище, как сообщалось первоначально, а на Троекуровском.

«Там много места, просторно и рядом лежат друзья Колины — Наташа Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин. Ему в такой компании будет хорошо», — цитирует Поргину РИА Новости. 

Не успели близкие проститься с Николаем Петровичем, как в прессе закипело обсуждение, кому и какое наследство актер оставил после своего ухода. Как известно, сбережений на счетах в банках у Караченцова почти не было. Все средства ушли на лечение и реабилитацию, которая длилась больше 13 лет. Поргиной приходилось даже обращаться за помощью в благотворительные фонды, чтобы обеспечивать актеру необходимые условия жизни. 

Тем не менее, пишет 7 дней, артист был собственником элитной квартиры в центре Москвы в Шведском тупике. Кроме этого, в Подмосковье у него был особняк , где он жил после аварии в 2005 году, а также имелся дом в Болгарии. Вдова Николая Петровича рассказала о том, что незадолго до смерти актер написал завещание на своего сына Андрея.

«Он когда только сюда лег, он завещание оформил сразу же на сына. Потому что понял, что это может быть…может быть, как Господь решит. Он сказал: я должен быть спокоен, что я все бумаги оформил. Он это сделал, пока лежал здесь в больнице», — цитирует Поргину «Российский Диалог».



 
 
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Накануне ушел из жизни Николай Караченцов. Уже в понедельник родные, коллеги и поклонники проводят артиста в последний путь. 29 октября в Ленкоме состоится...
 
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