Николай Караченцов перед смертью составил завещание

«Там много места, просторно и рядом лежат друзья Колины — Наташа Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин. Ему в такой компании будет хорошо», — цитирует Поргину РИА Новости.





Не успели близкие проститься с Николаем Петровичем, как в прессе закипело обсуждение, кому и какое наследство актер оставил после своего ухода. Как известно, сбережений на счетах в банках у Караченцова почти не было. Все средства ушли на лечение и реабилитацию, которая длилась больше 13 лет. Поргиной приходилось даже обращаться за помощью в благотворительные фонды, чтобы обеспечивать актеру необходимые условия жизни.





пишет 7 дней, артист был собственником элитной квартиры в центре Москвы в Шведском тупике. Кроме этого, в Подмосковье у него был особняк , где он жил после аварии в 2005 году, а также имелся дом в Болгарии. Вдова Николая Петровича рассказала о том, что незадолго до смерти актер написал завещание на своего сына Андрея. Тем не менее,7 дней, артист был собственником элитной квартиры в центре Москвы в Шведском тупике. Кроме этого, в Подмосковье у него был особняк , где он жил после аварии в 2005 году, а также имелся дом в Болгарии. Вдова Николая Петровича рассказала о том, что незадолго до смерти актер написал завещание на своего сына Андрея.









«Он когда только сюда лег, он завещание оформил сразу же на сына. Потому что понял, что это может быть…может быть, как Господь решит. Он сказал: я должен быть спокоен, что я все бумаги оформил. Он это сделал, пока лежал здесь в больнице», — цитирует Поргину «Российский Диалог».







