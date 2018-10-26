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Весной 2019 года откроют новую развязку на Дзержинского

27.10.2018 11:33 — Разное | Партизан  
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В мае следующего года для движения откроют новую развязку на проспекте Дзержинского, общие черты которой видны уже сегодня. Смотрите, что уже сделано и что предстоит.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

К строительству развязки в начале проспекта Дзержинского приступили весной 2017 года. Она задумана как часть будущего участка первого кольца, который соединит улицы Либкнехта и Толстого.

Новый участок первого кольца должен соединить эти красные точки. Изображение: «Яндекс.Карты»
Раньше на месте строящейся развязки были два железнодорожных моста. Их демонтировали, а ближе к площади Богушевича сделали два новых. Третий появился ближе к улице Толстого.

Схема же самой автомобильной развязки с мостом над Дзержинского — неполный «клеверный лист» с четырьмя правоповоротными и тремя левоповоротными съездами.


Фото: Минск-Новости

Как видим, четвертого «лепестка клевера» нет из-за нехватки места — тут находится бизнес-центр. Вот так место строительства выглядит сегодня.

Как рассказал директор «Гордорстроя» Александр Ярошик, движение по автомобильной развязке откроется в мае 2019 года.

А после Европейских игр начнутся работы по соединению этого участка с улицей Толстого, чтобы образовать новый участок первого кольца. Все работы займут около трех лет.


 
Теги: Минск
 
 
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В мае следующего года для движения откроют новую развязку на проспекте Дзержинского, общие черты которой видны уже сегодня. Смотрите, что уже сделано и что...
 
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