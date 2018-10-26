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МИД России: Мы готовимся к войне

27.10.2018 11:27 — Разное | Партизан  
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США, выходя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), готовят войну, заявил заместитель главы департамента российского МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Андрей Белоусов.

МИД России: Мы готовимся к войне
Фото: US Navy.
Такое мнение он высказал после того, как комитет ООН отказался выносить на рассмотрение проект российской резолюции в поддержку договора, передает ТАСС.

После голосования в комитете представитель США Роберт Вуд заявил, что Вашингтон последние пять лет пытался оказать влияние на Москву в этом вопросе.

«Недавно они (Россия) признались в производстве ракет наземного базирования, но утверждают, что не нарушают установленных ДРСМД лимитов», — заявил Вуд, добавив, что в такой ситуации США больше не могли терпеть.

Белоусов на это ответил, что у России есть к США вопросы по исполнению условий ДРСМД гораздо дольше — с 2000 года.

«Недавно на заседании [комитета] Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Мы готовимся защищать нашу родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наши ценности, наших людей — мы готовимся к такой войне», — заявил Белоусов.

Он отметил, что в этом у России есть серьезное отличие от Америки, которое «в лингвистическом плане» заключается только в одном слове.


«Российская Федерация готовится «к войне», а Соединенные Штаты готовят «войну». «Иначе зачем Соединенным Штатам выходить из договора, наращивать ядерный потенциал, принимать новую ядерную доктрину », — заявил представитель России.


 
 
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США, выходя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), готовят войну, заявил заместитель главы департамента российского МИДа по вопросам...
 
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