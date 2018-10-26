Израиль нанес авиаудары по 80 объектам в секторе Газа

"Израильские ВВС нанесли масштабные удары по примерно 80 целям ХАМАС по всему сектору Газа", - говорится в сообщении.





В пресс-службе заявили, что вертолеты и самолеты вооруженных сил Израиля начали атаковать "террористические цели в секторе Газа".





Бомбардировки стали ответными действиями на 14 выпущенных ракет со стороны палестинских боевиков по территории Израиля. В пресс-службе заявили, что восемь из них были перехвачены при помощи системы противоракетной обороны Железный купол.





Также сообщается, что с момента начала ответных ударов в приграничных районах Израиля возобновили сирены тревоги, которые сообщают жителям о новых обстрелах.





"Мы продолжаем наносить удары по террористическим целям в Газе", - заявили в Армии Израиля.







