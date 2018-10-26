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Глава МИД Саудовской Аравии исключил выдачу подозреваемых в убийстве Хашкаджи другим странам

27.10.2018 11:56 — Разное | Интерфакс  
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Саудовская Аравия не намерена выдавать иностранным государствам подозреваемых в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле, заявил в субботу глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Что касается экстрадиции, эти лица являются подданными Саудовской Аравии. Они задержаны в Саудовской Аравии, и расследование ведется в Саудовской Аравии, судить их будут в Саудовской Аравии", - заявил А. аль-Джубейр в ходе конференции по безопасности в Бахрейне.

Он добавил, что в ходе расследования Эр-Рияд установит истину, а виновные понесут ответственность.

Журналист Дж.Хашкаджи, работавший на "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первоначальным результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным, и призвал Эр-Рияд выдать Анкаре 18 подозреваемых.

 
 
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Саудовская Аравия не намерена выдавать иностранным государствам подозреваемых в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле,...
 
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