Менее трети украинцев знают, что такое томос - опрос

Только 28,5% жителей Украины говорят, что знают, что такое томос, 71,5% не знают или затруднились ответить, свидетельствуют данные опроса, проведенного в сентябре 2018 года Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу общественной организации "Детектор медиа".

Среди тех, кто знает, 42,3% узнали об этом из СМИ, 19% - из выступлений религиозных деятелей, 17,4% - из выступлений президента Украины Петра Порошенко, 15,9% - из выступлений политиков, 11,5% - от окружающих.

На Западе Украины 43% знают, что такое томос, в Центре - 30%, на Юге и Востоке - только 16-18%.

Опрос проводился при финансировании Министерства иностранных дел Дании ("Данида"). Полевой этап длился с 8 по 23 сентября. Всего было опрошено 2026 респондентов, проживающих во всех областях Украины и в Киеве. В Луганской и Донецкой области опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей, близких к 50%; 2.8% для показателей, близких к 25 или 75%; 2.0% для показателей, близких к 12 или 88%; 1.4% для показателей, близких к 5 или 95%; 0.7% для показателей, близких к 1 или 99%.

17 апреля этого года президент Украины П.Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос (указ) о создании "единой поместной церкви" республики. Эта идея вызвала протест Московского патриархата и его самоуправляемой части - канонической УПЦ, которая об автокефалии не просила.

Между тем патриарх Варфоломей принял к рассмотрению обращение П.Порошенко.

В последующие несколько месяцев Русская церковь в ходе многочисленных двусторонних контактов заручилась поддержкой других Православных церквей мира в вопросе о недопустимости вмешательства в ее внутренние дела и легализации раскола на Украине.

Последнюю попытку дипломатического решения вопроса предпринял лично патриарх Кирилл, прибыв 31 августа в Стамбул на встречу с патриархом Варфоломеем. Однако, несмотря на "братский характер" беседы, о котором заявили журналистам обе стороны, уже на следующий день патриарх Варфоломей выступил перед архиереями Константинопольской церкви с программным докладом, в котором назвал неканоничным "вмешательство" Москвы в церковные дела Украины и оставил это право за собой.

Вскоре после этого было объявлено о направлении двух экзархов Константинополя в Киев, которым поручено проложить путь к "украинской автокефалии".

Священный Синод Московского патриархата расценил действия Константинопольской церкви как вторжение на его каноническую территорию и на заседании 14 сентября заявил о приостановке молитвенного общения с Константинополем, что аналогично разрыву дипломатических отношений.

20 сентября П.Порошенко, выступая в Верховной Раде, заявил, что "томос - это фактически еще один акт провозглашения независимости Украины", благодаря которому "империя" потеряет "один из последних рычагов влияния" и в итоге произойдет "падение Третьего Рима как древней концептуальной заявки Москвы на мировую гегемонию".

П.Порошенко внес в Раду законопроект о передаче Андреевской церкви в Киеве Константинопольскому патриархату, и парламент его одобрил.

18 октября председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон об особенностях использования Андреевской церкви национального заповедника "София Киевская".

Как сообщает сайт украинского парламента, закон направлен на подпись президенту.

Закон предусматривает, что Андреевская церковь (адрес: г.Киев, Андреевский спуск, 23), которая является объектом культурного наследия и памятником архитектуры и находится в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

Андреевская церковь построена в стиле барокко по проекту Бартоломео Растрелли в 1754 году в Киеве на крутом правом берегу Днепра, на Андреевской горе. Вниз от нее идет Андреевский спуск, соединяющий верхний город с нижним.

В настоящее время это действующий храм Украинской автокефальной православной церкви.