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Пять человек погибли, двенадцать ранены в результате теракта в Афганистане

27.10.2018 11:10 — Разное | Интерфакс  
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По меньшей мере пять человек погибли, еще двенадцать ранены в субботу утром в Афганистане, когда террорист-смертник на заминированном автомобиле протаранил здание центра логистики сил безопасности в городе Майдан-Шахр (провинция Вардак), сообщил телеканал 1TV со ссылкой на пресс-секретаря провинциальной полиции Хекматулла Камрани.

Отмечается, что жертвами нападения стали как гражданские, так и служащие.

Агентство Pajhwok, со ссылкой на местных жителей сообщает, что нападение произошло примерно в 8:00 утра (6:30 Москвы) в районе Майдан-и-Котал. Отмечается, что взрыв был настолько мощным, что разбиты оконные стекла всех соседних зданий. Взрыв привел к закрытию дороги Кабул-Кандагар.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за нападение.

 
 
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По меньшей мере пять человек погибли, еще двенадцать ранены в субботу утром в Афганистане, когда террорист-смертник на заминированном автомобиле протаранил...
 
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