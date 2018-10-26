Пять человек погибли, двенадцать ранены в результате теракта в Афганистане

По меньшей мере пять человек погибли, еще двенадцать ранены в субботу утром в Афганистане, когда террорист-смертник на заминированном автомобиле протаранил здание центра логистики сил безопасности в городе Майдан-Шахр (провинция Вардак), сообщил телеканал 1TV со ссылкой на пресс-секретаря провинциальной полиции Хекматулла Камрани.

Отмечается, что жертвами нападения стали как гражданские, так и служащие.

Агентство Pajhwok, со ссылкой на местных жителей сообщает, что нападение произошло примерно в 8:00 утра (6:30 Москвы) в районе Майдан-и-Котал. Отмечается, что взрыв был настолько мощным, что разбиты оконные стекла всех соседних зданий. Взрыв привел к закрытию дороги Кабул-Кандагар.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за нападение.