В Жлобине в девятиэтажном доме взорвался бытовой газ

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Взрыв бытового газа в микрорайоне №3 во втором подъезде девятиэтажного дома произошел сегодня около 6 утра. Местных спасателей вызвали из-за запаха гари.По прибытии они обнаружили разрушение межквартирной перегородки из блоков ПГС между кухней и жилой комнатой соседних однокомнатных квартир на седьмом этаже.сообщила официальный представитель Гомельского областного управления МЧСНа момент взрыва в одной из квартир находились жена хозяина, сын и дочь, которые не пострадали. Из-за инцидента из подъезда эвакуировали 19 человек: 14 взрослых и 5 детей. Между квартирами разрушена перегородка, нарушена целостность оконных и дверных проемов.резюмировала Мария Клезович.