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В Жлобине в девятиэтажном доме взорвался бытовой газ

27.10.2018 12:48 — Разное | UDF  
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Фото: МЧС
Разрушена межквартирная перегородка. Пострадали 2 человека.

Взрыв бытового газа в микрорайоне №3 во втором подъезде девятиэтажного дома произошел сегодня около 6 утра. Местных спасателей вызвали из-за запаха гари.

По прибытии они обнаружили разрушение межквартирной перегородки из блоков ПГС между кухней и жилой комнатой соседних однокомнатных квартир на седьмом этаже.

В Жлобине в девятиэтажном доме взорвался бытовой газ

- Пострадали хозяева данных квартир, - сообщила официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович. - У одного, 1993 года рождения, термические ожоги обеих голеней 1-3 степени (поражено 20% кожного покрова тела), у другого, 1990 года рождения, ушибленная рана височной области головы, черепно-мозговая травма. Оба доставлены в медучреждение.

В Жлобине в девятиэтажном доме взорвался бытовой газ

На момент взрыва в одной из квартир находились жена хозяина, сын и дочь, которые не пострадали. Из-за инцидента из подъезда эвакуировали 19 человек: 14 взрослых и 5 детей. Между квартирами разрушена перегородка, нарушена целостность оконных и дверных проемов.

В Жлобине в девятиэтажном доме взорвался бытовой газ


В Жлобине в девятиэтажном доме взорвался бытовой газ


В Жлобине в девятиэтажном доме взорвался бытовой газ

- Видимых нарушений целостности несущих конструкций дома не выявлено, отселение жильцов дома не проводилось. Причина взрыва устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – отрытая конфорка газовой плиты в одной из квартир, - резюмировала Мария Клезович.

 
 
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Разрушена межквартирная перегородка. Пострадали 2 человека.
 
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