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Девушку с голубыми волосами выгуливали на поводке в Липецке
Фото: lipetskmedia.ru
В одном из липецких кафе горожане стали очевидцами необычного действа: молодой человек выгуливал девушку на поводке. Видео очевидцы выложили в социальную сеть. На нем видно, что парень идет и держит в руке цепь, прикрепленную к ошейнику на шее молодой девушки с голубыми волосами. Из одежды на девушке были черные чулки и мини-платье.
Пара оплатила покупки и ушла.
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Необычную пару запечатлели липчане.
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