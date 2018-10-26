Девушку с голубыми волосами выгуливали на поводке в Липецке



Фото: lipetskmedia.ru

В одном из липецких кафе горожане стали очевидцами необычного действа: молодой человек выгуливал девушку на поводке. Видео очевидцы выложили в социальную сеть. На нем видно, что парень идет и держит в руке цепь, прикрепленную к ошейнику на шее молодой девушки с голубыми волосами. Из одежды на девушке были черные чулки и мини-платье.Пара оплатила покупки и ушла.