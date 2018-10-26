Новый взгляд на причины рака

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На сегодня ведущими причинами рака считаются генные мутации, образ жизни, влияние окружающей среды, а увеличение заболеваемости с возрастом объясняется количеством накопленных мутаций. Однако в ходе исследования доказано, что стареющая иммунная система играет не последнюю роль в развитии онкологии. Если эта теория будет подтверждена дальнейшими исследованиями, подход к профилактике и лечению рака будет изменен в корне.Основной причиной старения иммунной системы является снижение функции тимуса (вилочковой железы), которая производит Т-клетки, убивающие измененные и чужеродные клетки. Естественное старение тимуса начинается примерно в одном и том же возрасте, далее через каждые 16 лет размер железы уменьшается в 2 раза, соответственно, также уменьшается производство Т-клеток. Как доказано, между ростом некоторых видов рака и падением популяции Т-клеток имеется прямая связь:- гипотеза иммунологического наблюдения заключается в том, что раковые клетки возникают в организме постоянно, но иммунная система эффективно уничтожает их до того, как они смогут стать причиной болезни.- если же Т-клеток будет мало, шансы выжить у раковых клеток значительно увеличиваются.- еще одним подтверждением этой теории стало то, что у женщин увеличение возрастной заболеваемости раком происходит медленнее — вилочковая железа уменьшается в размерах не так быстро, как у мужчин.Экспериментальная модель развития онкологии была проверена по данным американской программы Национального наблюдения рака (SEER) в США. Результаты показали, что со старением иммунной системы связаны многие виды рака.Вывод ученых – необходимость серьезного отношения к иммунной системе в исследованиях рака. Будущее за искусственным улучшением функции тимуса — трансплантацией, контролируемой регенерацией и другими способами, позволяющими увеличить количество Т-клеток.