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Учитель выложил записку, которую нашёл у озера, и она разорвала сердца тысячам

27.10.2018 12:32 — Разное | UDF  
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Фото: twitter/BVGSRowing
Трогательную записку от вдовы у озера в Уэст-Мидлендсе, Англия, нашёл 29-летний учитель Ян Боусфилд, который управляет клубом гребцов. Он поделился историей на странице клуба в "Твиттере", и она получила невероятный отклик, пишет news.com.

Ян Боусфилд из клуба BVGS Rowing рассказал, что нашёл грустную записку в воротах у озера. Её автор — вдова, которая хотела почтить память умершего мужа. Сама женщина не могла добраться до воды, поэтому попросила в письме, чтобы кто-нибудь бросил принесённую ею розу в водоём. Мужчину так тронуло написанное, что он опубликовал историю в соцсетях.

"Кто-нибудь, пожалуйста, можете бросить это в озеро? Там прах моего мужа, но я не могу добраться до воды в инвалидном кресле, да и ворота заперты. А мне нужно уезжать обратно на север вечером. Спасибо"


Учитель исполнил просьбу горюющей женщины. Он отвёз и оставил цветок в середине озера. Ян написал об этом и посетовал, что незнакомка не оставила о себе никакой информации.

"Эта записку оставили в воротах у водоёма сегодня днём. Там не было ни имени, ни номера. Но, кто бы вы ни были, не сомневайтесь, ваша роза на месте — в середине озера".


гребной клуб BVGS Rowing


Учитель выложил записку, которую нашёл у озера, и она разорвала сердца тысячам

Фото: twitter/BVGSRowing

Пользователей "Твиттера" тоже растрогала история вдовы, за несколько дней она набрала 167 тыс. лайков и 47 тыс. репостов. Люди со всех уголков света делились публикацией и писали, что, возможно, эта женщина увидит в соцсетях, что её просьба не осталась незамеченной. Кроме того, по их мнению, поступки, подобные тому, что совершил учитель, возрождают веру в человечество.

"Вера в человечество восстановлена"


simon_lindsell

 
 
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Трогательную записку от вдовы у озера в Уэст-Мидлендсе, Англия, нашёл 29-летний учитель Ян Боусфилд.
 
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