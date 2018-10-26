Учитель выложил записку, которую нашёл у озера, и она разорвала сердца тысячам



Фото: twitter/BVGSRowing

"Кто-нибудь, пожалуйста, можете бросить это в озеро? Там прах моего мужа, но я не могу добраться до воды в инвалидном кресле, да и ворота заперты. А мне нужно уезжать обратно на север вечером. Спасибо"

"Эта записку оставили в воротах у водоёма сегодня днём. Там не было ни имени, ни номера. Но, кто бы вы ни были, не сомневайтесь, ваша роза на месте — в середине озера".

гребной клуб BVGS Rowing

Фото: twitter/BVGSRowing

"Вера в человечество восстановлена"

simon_lindsell

Ян Боусфилд из клуба BVGS Rowing рассказал, что нашёл грустную записку в воротах у озера. Её автор — вдова, которая хотела почтить память умершего мужа. Сама женщина не могла добраться до воды, поэтому попросила в письме, чтобы кто-нибудь бросил принесённую ею розу в водоём. Мужчину так тронуло написанное, что он опубликовал историю в соцсетях.Учитель исполнил просьбу горюющей женщины. Он отвёз и оставил цветок в середине озера. Ян написал об этом и посетовал, что незнакомка не оставила о себе никакой информации.Пользователей "Твиттера" тоже растрогала история вдовы, за несколько дней она набрала 167 тыс. лайков и 47 тыс. репостов. Люди со всех уголков света делились публикацией и писали, что, возможно, эта женщина увидит в соцсетях, что её просьба не осталась незамеченной. Кроме того, по их мнению, поступки, подобные тому, что совершил учитель, возрождают веру в человечество.