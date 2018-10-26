В России готовят к запуску летающее такси-беспилотник. Его появление на рынке запланировано на 2020 год

В центре прототипирования высокой сложности «Кинетика» при российском Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС собрали прототип аэротакси.





Прототип является разработкой компании «Бартини» — образованного в 2015 году российского стартапа, базирующегося в технопарке Сколково и названного в честь известного итальянского авиаконструктора Роберта Бартини, работавшего в СССР. К сборке прототипа в масштабе 1:2 инженеры центра прототипирования «Кинетика» приступили в марте 2018 года. Уже к маю конструкторские работы были завершены, и начались тестовые испытания аппарата — по словам разработчиков, они были успешно пройдены.





К настоящему моменту известно, что корпус работающего на электротяге прототипа весом около 60 кг изготовлен из полимерных материалов, а питание осуществляется от литиевых батарей. Аппарат может развивать скорость около 200 км/ч и управляется дистанционно. Непосредственно взлет, поддержание и перемещение в воздухе осуществляется за счет четырех «крыльев» — заключенных в металлическую окольцовку парных винтов, закрепленных на подвижных осях и вращающихся в разные стороны (так называемый эффект Бартини).





Аппарат, поясняют разработчики, взлетает вертикально, как коптер, затем разгоняется в горизонтальной плоскости, его винты поворачиваются перпендикулярно корпусу, и далее аппарат летит подобно самолету. Приземление происходит в обратном порядке.

В ближайших планах разработчиков летающего такси — постройка полноразмерного предсерийного образца. Представить аэротакси на рынке планируется к 2020 году.