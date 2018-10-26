﻿ В России готовят к запуску летающее такси-беспилотник. Его появление на рынке запланировано на 2020 год. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России готовят к запуску летающее такси-беспилотник. Его появление на рынке запланировано на 2020 год

27.10.2018 13:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В центре прототипирования высокой сложности «Кинетика» при российском Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС собрали прототип аэротакси.


Прототип является разработкой компании «Бартини» — образованного в 2015 году российского стартапа, базирующегося в технопарке Сколково и названного в честь известного итальянского авиаконструктора Роберта Бартини, работавшего в СССР. К сборке прототипа в масштабе 1:2 инженеры центра прототипирования «Кинетика» приступили в марте 2018 года. Уже к маю конструкторские работы были завершены, и начались тестовые испытания аппарата — по словам разработчиков, они были успешно пройдены.


К настоящему моменту известно, что корпус работающего на электротяге прототипа весом около 60 кг изготовлен из полимерных материалов, а питание осуществляется от литиевых батарей. Аппарат может развивать скорость около 200 км/ч и управляется дистанционно. Непосредственно взлет, поддержание и перемещение в воздухе осуществляется за счет четырех «крыльев» — заключенных в металлическую окольцовку парных винтов, закрепленных на подвижных осях и вращающихся в разные стороны (так называемый эффект Бартини).


Аппарат, поясняют разработчики, взлетает вертикально, как коптер, затем разгоняется в горизонтальной плоскости, его винты поворачиваются перпендикулярно корпусу, и далее аппарат летит подобно самолету. Приземление происходит в обратном порядке.

В ближайших планах разработчиков летающего такси — постройка полноразмерного предсерийного образца. Представить аэротакси на рынке планируется к 2020 году.

 
 
Ссылка на источник 89
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К 2020 году в России планируется вывести на рынок готовый образец летающего такси
 
Новости дня
Новости разные
 
Google придумал, как обходить блокировку сайтов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика