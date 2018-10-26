В Британии женщины теперь могут служить в спецназе

Британкам разрешили служить во всех подразделениях вооружённых сил страны. Теперь они могут пойти в войска спецназначения − Специальную воздушную и Специальную лодочную службы, пишет BBC.

Министр обороны заявил, что «с этого дня и впервые за всю историю наши вооруженные силы будут формироваться исключительно по принципу профессиональной пригодности, а не по половому признаку», чему он очень рад. Он сказал, что женщинам открыт доступ ко всем военным должностям, благодаря чему ВС Британии станут «более современными как работодатель».

В 2016 году британкам разрешили служить в частях, которые могут напрямую столкнуться в бою с противником. Первым таким родом войск стал Королевский бронетанковый корпус, в котором за два года отслужили или прошли обучение 35 женщин.

В спецназе женщинам открыли доступ в пехотные войска и Королевскую морскую пехоту. «Мы очень ждём, что женщины придут служить в и Специальную воздушную и Специальную лодочную службы. От них будет феноменальная польза и эффект, и в спецназе им все будут рады», − сказал министр обороны.

Служить в спецназе женщинам разрешено также в Норвегии, Германии, Китае и США.