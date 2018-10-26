ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Британии женщины теперь могут служить в спецназе

27.10.2018 12:52 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Британкам разрешили служить во всех подразделениях вооружённых сил страны. Теперь они могут пойти в войска спецназначения − Специальную воздушную и Специальную лодочную службы, пишет BBC.

Министр обороны заявил, что «с этого дня и впервые за всю историю наши вооруженные силы будут формироваться исключительно по принципу профессиональной пригодности, а не по половому признаку», чему он очень рад. Он сказал, что женщинам открыт доступ ко всем военным должностям, благодаря чему ВС Британии станут «более современными как работодатель».

В 2016 году британкам разрешили служить в частях, которые могут напрямую столкнуться в бою с противником. Первым таким родом войск стал Королевский бронетанковый корпус, в котором за два года отслужили или прошли обучение 35 женщин.

В спецназе женщинам открыли доступ в пехотные войска и Королевскую морскую пехоту. «Мы очень ждём, что женщины придут служить в и Специальную воздушную и Специальную лодочную службы. От них будет феноменальная польза и эффект, и в спецназе им все будут рады», − сказал министр обороны.

Служить в спецназе женщинам разрешено также в Норвегии, Германии, Китае и США.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британкам разрешили служить во всех подразделениях вооружённых сил страны. Теперь они могут пойти в войска спецназначения − Специальную воздушную и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Будущая королева оказалась неизлечимо больна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика