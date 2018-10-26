Польский альпинист поднялся на гору − а там гулял домашний кот

Польский альпинист Войцех Ябчинский поднялся на самую высокую точку Польши − гору Рысы (2500 метров над уровнем моря). И встретил там домашнего кота, который спокойно облизывался, параллельно наслаждаясь красивыми пейзажами вокруг. Альпинист сфотографировал кота и написал в соцсетях, что беспокоится за его безопасность, пишет Dailymail.

Кот выглядит расслабленным. Он не удивился появлению человека, но и не проявил какого-то интереса к нему. Только когда Войцех открыл свой обед, кот пришёл на запах еды. «Однако мой сырный рулет не входил в его меню», − сказал альпинист.

Войцех считает, что животное пришло на вершину из туристического домика неподалёку на склоне горы. Один из пользователей написал, что кота ждёт смерть в горах: «Было бы неплохо, если бы кто-то попытался забрать кота в безопасное место». Но другие отметили, что с животным всё будет в порядке − на эту гору ходят десятки и сотни людей каждый день, а примерно в полутора часах прогулки можно легко найти поселение или кемпинг. Если кот чувствует себя так расслабленно на вершине, он, надеемся, уверен в своих силах вернуться домой.