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СМИ: власти хотят усилить монополию «Минск Кристалла» на рынке алкоголя

27.10.2018 11:47 — Разное | KYKY  
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22 октября президент на совещании потребовал «усилить монополию» на беларуском рынке алкоголя. И, как пишет TUT.by со ссылкой на информированные источники, этим уже совсем скоро займутся − планируется усилить роль госхолдинга «Минск Кристалл».

Один из участников рынка сказал, что у «Минск Кристалла» самая большая доля рынка − значит, если и усилять монополию, то только в его пользу. То есть частникам и импортёрам «надо будет подвинуться». Собеседник считает, что будут ещё совещания и предложения. Он рассказал, что власти просят производителей больше работать на экспорт, но это сложно − в разных странах отличается культура пития и хватает своих производителей.

Профильный чиновник рассказал, что во время создания «Минск Кристалла» планировалось, что он займёт долю в 70%, но сейчас она 55-60%. Также он сказал, что у заводов есть трудности с деньгами, нужно учитывать их соцнагрузку. Экспорт, по словам чиновника, привязан к российскому рынку и растёт довольно медленно. А ещё не хватает централизованного управления. В общем, проблем хватает.

Чиновник отмечает, что вытеснять частника никто не собирается: «Должны быть единые правила игры. И если частник исправно пополняет бюджет, наращивает экспорт, то зачем его притормаживать?»

Напомним, что после того совещания у президента Михаил Русый, вице-премьер, говорил о некоторых предложениях. Среди них − уравнять цены на массовые виды водок, а всем ликеро-водочным предприятиям довести жёсткие квоты по поставкам на внутренний рынок. Концерн «Белгоспищепром» хотят сделать единым регулятором на рынке алкоголя, потому что сейчас этим занимаются пять органов плюс облисполкомы.

 
Теги: Минск
 
 
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22 октября президент на совещании потребовал «усилить монополию» на беларуском рынке алкоголя. И, как пишет TUT.by со ссылкой на информированные источники, этим уже...
 
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