СМИ: власти хотят усилить монополию «Минск Кристалла» на рынке алкоголя

22 октября президент на совещании потребовал «усилить монополию» на беларуском рынке алкоголя. И, как пишет TUT.by со ссылкой на информированные источники, этим уже совсем скоро займутся − планируется усилить роль госхолдинга «Минск Кристалл».

Один из участников рынка сказал, что у «Минск Кристалла» самая большая доля рынка − значит, если и усилять монополию, то только в его пользу. То есть частникам и импортёрам «надо будет подвинуться». Собеседник считает, что будут ещё совещания и предложения. Он рассказал, что власти просят производителей больше работать на экспорт, но это сложно − в разных странах отличается культура пития и хватает своих производителей.

Профильный чиновник рассказал, что во время создания «Минск Кристалла» планировалось, что он займёт долю в 70%, но сейчас она 55-60%. Также он сказал, что у заводов есть трудности с деньгами, нужно учитывать их соцнагрузку. Экспорт, по словам чиновника, привязан к российскому рынку и растёт довольно медленно. А ещё не хватает централизованного управления. В общем, проблем хватает.

Чиновник отмечает, что вытеснять частника никто не собирается: «Должны быть единые правила игры. И если частник исправно пополняет бюджет, наращивает экспорт, то зачем его притормаживать?»

Напомним, что после того совещания у президента Михаил Русый, вице-премьер, говорил о некоторых предложениях. Среди них − уравнять цены на массовые виды водок, а всем ликеро-водочным предприятиям довести жёсткие квоты по поставкам на внутренний рынок. Концерн «Белгоспищепром» хотят сделать единым регулятором на рынке алкоголя, потому что сейчас этим занимаются пять органов плюс облисполкомы.