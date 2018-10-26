В Жлобине в жилом доме взорвался бытовой газ

ЧП произошло рано утром 27 октября. В жилом доме взорвался бытовой газ.

Прибыв к месту вызова, работники МЧС увидели, что на седьмом этаже девятиэтажки ударной волной разрушена межквартирная перегородка между кухней и комнатой. Пострадали двое мужчин - хозяева квартир. У одного - ожоги голени, у второго - черепно-мозговая травма. В момент происшествия в в одной из квартир находились жена пострадавшего, его трехлетний сын и годовалая дочь. Они не пострадали, их эвакуировали. Из других квартир в подъезде спасатели эвакуировали 19 человек, пишет БЕЛТА .

По предварительной версии, взрыв произошел из-за открытой конфорки газовой плиты.