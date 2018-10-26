Строгий контроль: как в Беларуси борются с контрафактным алкоголем

С начала года в Беларуси от отравления алкоголем погибли более 500 человек. 85% из них употребляли суррогаты. Как предотвратить трагедии, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Капельницы, уколы и таблетки позади. Сейчас Алексей чувствует себя хорошо и готовится к выписке. На больничную койку попал после праздничного застолья. Алкоголь оказался поддельным.

«На даче у соседа был день рождения. К нему из Брянска друзья приехали. Они привезли с собой ящик их брянской водки. Я такой гадости еще ни разу не пил. Среди ночи стало плохо. Болела голова, где-то что-то стреляет, крутит. Вызвал скорую, сюда привезли», – рассказал житель Минска.

В больницу скорой помощи пациентов с острым алкогольным опьянением привозят часто. За последние пять лет их число увеличилось и продолжает расти. В половине случаев причина отравления – метиловый спирт. Но некоторые в прямом смысле пьют яд, говорят врачи.

«Здесь превалирует метиловый спирт, изопропиловый спирт, а также этиленгликоль. Эти спирты очень высокотоксичны. И осложнения, которые в процессе приема могут привести к летальному исходу в 90% случаев без оказания специализированной медицинской помощи», – говорит заведующий токсикологическим отделением больницы скорой медицинской помощи Андрей Богдан.

Метиловым спиртом чаще травятся зимой, говорят медики. Люди мерзнут и принимают больше горячительного. А вот перепить лекарств больше не получится.

«У нас, согласно белорусскому законодательству, регламентирован отпуск спиртосодержащих настоек, спиртосодержащих лекарственных средств: настойки боярышника, пустырника, валерьяны. Это один флакон на руки. Сколько угодно у нас покупатель купить не может», – заверила заведующая аптекой Наталья Былинская.

Суррогатный алкоголь – головная боль не только для постоянных покупателей. Партии контрафакта задерживают часто. С начала года сотрудники МВД изъяли 100 тысяч литров фальсифицированного алкоголя.

«В соответствии с административным законодательством Республики Беларусь, за совершение данного нарушения предусмотрено наказание в виде штрафа от 10 до 100 базовых величин с конфискацией фальсифицированной алкогольной продукции. Предусмотрена уголовная ответственность. Это лишение свободы от двух до семи лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью», – отметила старший оперуполномоченный главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Республики Беларусь Вероника Посметьева.

В Беларуси строго контролируют все, что попадает на прилавки, и запрещают варить самогон в домашних условиях. Так суррогатные реки удается удержать, но не остановить.