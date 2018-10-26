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Форум регионов Беларуси и Украины в Гомеле: ставка – на малый бизнес
27.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Машиностроение, сельское хозяйство и медицинский туризм – все это будут развивать Минск и Киев. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом Украины Петром Порошенко. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Первый форум регионов проходит в Гомеле. Это не случайно и даже символично. Город близок двум народам, до белорусско-украинской границы рукой подать, каких-то 35 километров. Но не это главное. Идея форума – в перезагрузке экономических отношений. И ключ к решению этой задачи – прямое сотрудничество регионов двух стран.
В должности президента страны Петр Порошенко в Гомеле впервые. Белорусы гостей всегда встречают радушно – хлебом и солью. Украинский лидер возложил цветы к памятнику Тараса Шевченко и пообщался с соотечественниками.
«Здесь очень много живет украинцев, граждан Украины, которые в связи с конфликтом переселились сюда. Всего из Украины в Беларусь в этот период приехали примерно 150 тыс. человек. Но главное не в этом. Главное в том, что этот тяжелый период прошел. Потому что нам надо было людям помочь, трудоустроить, и мы с ними обходились, как со своими людьми. Так что Гомель – это хороший, теплый город для украинцев», – отметил Лукашенко.
На центральной площади Гомеля – сельскохозяйственная и дорожная техника. Два других выставочных павильона приняли ремесленников и промышленников. Показать себя и наладить сотрудничество приехали все белорусские регионы и 17 областей Украины.
«Мы будем активизировать наше сотрудничество в области кооперации производства сельскохозяйственной техники. Украина набирает темпы роста с точки зрения производства. Второе направление – это энергосбережение, альтернативная энергетика. Как у вас, так и у нас, и мы можем друг друга дополнять. Мы должны помогать друг другу с точки зрения строительства», – считает Геннадий Чижиков, глава Торгово-промышленной палаты Украины.
Накануне форума эксперты объявили: Беларусь и Украина заключили совместных контрактов на 60 млн долларов. После переговоров сумма выросла до 100 млн. Основной вклад в копилку вносят предприятия-гиганты двух стран. Но главные надежды – на малый и средний бизнес.
«У нас есть опыт регионального сотрудничества со многими государствами. Основные – и Россия, и Китай, который за тысячи километров. Я делаю однозначный вывод: никогда не умрет между государствами и народами, если оно завязано на низы. Если оно завязано непосредственно на регионы. Если так, то отношения будут длиться вечно», – сказал Лукашенко.
Участие глав государств придает особый статус мероприятию. Это своеобразный гарант того, что все договоренности будут выполнены.
Второй форум регионов двух стран пройдет на территории Украины.
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Идея форума – в перезагрузке экономических отношений двух стран. Ключ к решению этой задачи – прямое сотрудничество регионов.
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