Узнали бы? Полина Гагарина кардинально сменила имидж и стала брюнеткой

Новости России. Полина Гагарина удивила своих поклонников новым фото. На нем у певицы кардинально другой имидж.

Снимок был опубликован на странице исполнительницы в Instagram.

На фото Полина Гагарина, за которой закрепился образ яркой блондинки, шатенка.

Полина Гагарина:

Узнали бы?



Фото: instagram.com/gagara1987

Поклонники засыпали артистку комплиментами под фото.

«Класс, как красиво, минус лет пять»,

«Тот случай, когда человеку идет быть и блондинкой, и брюнеткой»,

«Помню тебя с таким цветом волос еще с «Фабрики»,

«С ним мягкая и милая, а от блонда веет строгостью»,

«Индивидуальность не потеряна».





Это не первый эксперимент Полины Гагариной. В минувшем году она показала образ с побритой налысо головой.

Шатенкой певица была на «Фабрике звезд», где полюбилась зрителям.