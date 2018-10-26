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Узнали бы? Полина Гагарина кардинально сменила имидж и стала брюнеткой

27.10.2018 14:22 — Разное | СТВ  
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Новости России. Полина Гагарина удивила своих поклонников новым фото. На нем у певицы кардинально другой имидж.

Снимок был опубликован на странице исполнительницы в Instagram.

На фото Полина Гагарина, за которой закрепился образ яркой блондинки, шатенка.

Полина Гагарина:
Узнали бы?

Узнали бы? Полина Гагарина кардинально сменила имидж и стала брюнеткой
Фото: instagram.com/gagara1987

Поклонники засыпали артистку комплиментами под фото.

«Класс, как красиво, минус лет пять»,

«Тот случай, когда человеку идет быть и блондинкой, и брюнеткой»,

«Помню тебя с таким цветом волос еще с «Фабрики»,

«С ним мягкая и милая, а от блонда веет строгостью»,

«Индивидуальность не потеряна».

Узнали бы? Полина Гагарина кардинально сменила имидж и стала брюнеткой

Это не первый эксперимент Полины Гагариной. В минувшем году она показала образ с побритой налысо головой.

Шатенкой певица была на «Фабрике звезд», где полюбилась зрителям.

«Даже не верится, что 15 лет прошло». Как изменились со времён «Фабрики звёзд-2» Гагарина и Темникова (читать далее).

 
 
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Новости России. Полина Гагарина удивила своих поклонников новым фото. На нем у певицы кардинально другой имидж. Снимок был опубликован на странице...
 
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