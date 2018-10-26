Выполнила обещание отца. Девушка подарила своей 63-летней матери свадьбу, которой у неё не было

Новости Китая. Любить никогда не поздно. В Китае вирусной стала серия фото, которые 28-летняя дочь подарила своей маме, у которой никогда не было свадьбы.

По информации издания People's Daily, отец девушки по имени Ма Эр умер много лет назад и не подарил своей супруге свадебные фото, поэтому дочь взяла дело в свои руки.

По словам Ма Эр, она хотела выполнить обещание папы, которое он дал свой жене.

Ма Эр:

Мой отец обещал свадебные фотографии моей матери до того, как его не стало 21 год назад. Теперь, когда я взрослый человек, я хочу выполнить это обещание.

Фото: Shiyan Evening News, опубликованные на странице facebook.com/PeoplesDaily

Серия свадебных фото была опубликована в соцсетях девушки и вскоре стала вирусной.

На самом трогательном снимке девушка вытирает слезы матери в свадебном платье, которая не может сдержать своих эмоций.

Ма Эр отмечает, что все женщины мечтают о свадебном платье и ее 63-летняя мама не исключение. «Она пожертвовала всю свою жизнь, чтобы воспитать детей, но ей никогда не приходилось надевать свадебное платье. Я бы хотела позволить маме увидеть себя самой красивой».

Фото: Shiyan Evening News, опубликованные на странице facebook.com/PeoplesDaily

После смерти супруга Чэнь больше не выходила замуж – она воспитывала детей и младших сестер мужа, а также 20 лет работала уборщицей.

Ее дочь признается, что она бывала во многих местах, но теперь ее тянет домой, к маме. Девушка хочет ей помогать и «потратить столько времени, сколько смогу, чтобы вознаградить самую лучшую маму в мире».

В прошлом году сеть покорило видео, которое невозможно смотреть без слез.