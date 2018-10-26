|
Выполнила обещание отца. Девушка подарила своей 63-летней матери свадьбу, которой у неё не было
Новости Китая. Любить никогда не поздно. В Китае вирусной стала серия фото, которые 28-летняя дочь подарила своей маме, у которой никогда не было свадьбы.
По информации издания People's Daily, отец девушки по имени Ма Эр умер много лет назад и не подарил своей супруге свадебные фото, поэтому дочь взяла дело в свои руки.
По словам Ма Эр, она хотела выполнить обещание папы, которое он дал свой жене.
Ма Эр:
Фото: Shiyan Evening News, опубликованные на странице facebook.com/PeoplesDaily
Серия свадебных фото была опубликована в соцсетях девушки и вскоре стала вирусной.
На самом трогательном снимке девушка вытирает слезы матери в свадебном платье, которая не может сдержать своих эмоций.
Ма Эр отмечает, что все женщины мечтают о свадебном платье и ее 63-летняя мама не исключение. «Она пожертвовала всю свою жизнь, чтобы воспитать детей, но ей никогда не приходилось надевать свадебное платье. Я бы хотела позволить маме увидеть себя самой красивой».
Фото: Shiyan Evening News, опубликованные на странице facebook.com/PeoplesDaily
После смерти супруга Чэнь больше не выходила замуж – она воспитывала детей и младших сестер мужа, а также 20 лет работала уборщицей.
Ее дочь признается, что она бывала во многих местах, но теперь ее тянет домой, к маме. Девушка хочет ей помогать и «потратить столько времени, сколько смогу, чтобы вознаградить самую лучшую маму в мире».
В прошлом году сеть покорило видео, которое невозможно смотреть без слез.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Китая. Любить никогда не поздно. В Китае вирусной стала серия фото, которые 28-летняя дочь подарила своей маме, у которой никогда не было свадьбы. По...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)