ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выполнила обещание отца. Девушка подарила своей 63-летней матери свадьбу, которой у неё не было

27.10.2018 13:14 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Китая. Любить никогда не поздно. В Китае вирусной стала серия фото, которые 28-летняя дочь подарила своей маме, у которой никогда не было свадьбы.

По информации издания People's Daily, отец девушки по имени Ма Эр умер много лет назад и не подарил своей супруге свадебные фото, поэтому дочь взяла дело в свои руки.

По словам Ма Эр, она хотела выполнить обещание папы, которое он дал свой жене.

Ма Эр:
Мой отец обещал свадебные фотографии моей матери до того, как его не стало 21 год назад. Теперь, когда я взрослый человек, я хочу выполнить это обещание.

Выполнила обещание отца. Девушка подарила своей 63-летней матери свадьбу, которой у неё не былоФото: Shiyan Evening News, опубликованные на странице facebook.com/PeoplesDaily

Серия свадебных фото была опубликована в соцсетях девушки и вскоре стала вирусной.

На самом трогательном снимке девушка вытирает слезы матери в свадебном платье, которая не может сдержать своих эмоций.

Ма Эр отмечает, что все женщины мечтают о свадебном платье и ее 63-летняя мама не исключение. «Она пожертвовала всю свою жизнь, чтобы воспитать детей, но ей никогда не приходилось надевать свадебное платье. Я бы хотела позволить маме увидеть себя самой красивой».

Выполнила обещание отца. Девушка подарила своей 63-летней матери свадьбу, которой у неё не былоФото: Shiyan Evening News, опубликованные на странице facebook.com/PeoplesDaily

После смерти супруга Чэнь больше не выходила замуж – она воспитывала детей и младших сестер мужа, а также 20 лет работала уборщицей.

Ее дочь признается, что она бывала во многих местах, но теперь ее тянет домой, к маме. Девушка хочет ей помогать и «потратить столько времени, сколько смогу, чтобы вознаградить самую лучшую маму в мире».

В прошлом году сеть покорило видео, которое невозможно смотреть без слез.

Невеста написала трогательное письмо сыну жениха и зачитала его на свадьбе (читать далее).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Китая. Любить никогда не поздно. В Китае вирусной стала серия фото, которые 28-летняя дочь подарила своей маме, у которой никогда не было свадьбы. По...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России готовят к запуску летающее такси-беспилотник. Его появление на рынке запланировано на 2020 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика