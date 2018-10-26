Беларусь планирует удержать топливный рынок Украины несмотря на ограничения со стороны России



pohnews.org

Беларусь не ожидает сокращения поставок нефтепродуктов в Украину в следующем году, несмотря на введение запрета на экспорт российских нефтепродуктов в Беларусь.

Об этом заявил глава государственного концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, сообщает Reuters.

По словам Рыбакова, это ограничение не повлияет на поставки нефтепродуктов из Беларуси в Украину.

«Точно никаких проблем с поставками не ожидается. Объемы останутся, небольшой плюс-минус, такими же, как в этом году, — сказал Рыбаков. — У нас есть определенная доля на рынке Украины, и мы думаем ее сохранить».

Как сообщал enkorr, Россия с 1 ноября 2018 г . вводит запрет на экспорт светлых и темных нефтепродуктов, а также СУГ (27-я группа кодов ТНВЭД) в Беларусь. Согласно подписанному протоколу к межправительственному соглашению, запрет будет действовать до конца 2019 года

Напомним, летом 2018 года правительство РФ выразило недовольство, что часть нефтепродуктов, поставляемых из России в Беларусь в рамках Таможенного союза без уплаты таможенных сборов, реэкспортируется ею в третьи страны, а пошлины от экспорта зачисляются в бюджет Беларуси. Основные претензии касались мазута, которого за 7 месяцев 2018 года было реэкспортировано через Беларусь более 1,3 млн тонн.

Чтобы не допустить реэкспорта, Россия предложила разработать индикативный баланс потребностей Беларуси в нефтепродуктах и запретить их поставку свыше предусмотренных этим балансом объемов.

Напомним, с 2017 года из Беларуси в Украину поставляется СУГ не только произведенный на местных заводах, но и с ряда перевалочных терминалов, которые обрабатывают российский ресурс. По данным «Консалтинговой группы А-95», за 9 месяцев 2018 года из этих терминалов в Украину поставлено 158, 4 тыс. тонн СУГ, что составляет 16% от всего объема импорта газа за этот период или 12% в общем балансе рынка.

По данным Reuters, общий импорт российского СУГ в Беларусь за январь-июль 2018 года. составил 574 тыс. тонн.

В то же время, по информации enkorr, «Трансэкспедиция» сохранит объемы перевалки СУГ «Сибура» в Польшу, поскольку эта схема работает в режиме транзита.

Кроме СУГ в Украину из Беларуси поступает дизельное топливо с маркировкой ТДЭ, которое по сути является российским топливом, реэкспортированным через Беларусь. За 9 месяцев 2018 года такого топлива в Украину доставлено 56 тыс. тонн, что составляет чуть более 1% от украинского рынка.

Участники рынка к новостям о прекращении реэкспорта отнеслись спокойно. «Ресурс «Трансэкспедиции» в последние месяцы был неподъемным по цене и поставки от нее существенно снизились. На фоне появления новых источников поставок из РФ, мы не видим повода для каких-то серьезных изменений на рынке», — проинформировал enkorr представитель крупной международной трейдинговой компании.