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Сегодня в Свислочи собрались борцы из разных уголков Беларуси
27.10.2018 — Разное | Свислочская газета
В зале районного центра культуры и народного творчества собралось больше 150 спортсменов, они будут демонстрировать свои физические навыки, технику борьбы сегодня и завтра. Немало в зале и любителей вольной борьбы, кто ещё не присоединился, поспешите. Борцы ждут вашей поддержки.
Елена КЕДИК.
Фото автора.
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