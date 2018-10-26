Сегодня в Свислочи собрались борцы из разных уголков Беларуси



Поводом для массовых соревнований на борцовском ковре стал турнир памяти нашего земляка Александра Савко.

Александр прославил Свислоччину далеко за пределами нашей страны. Он победитель Кубка Мира, участник Олимпийских игр, неоднократный призер Мировых и Европейских первенств.

Торжественное открытие турнира прошло с участием почетных гостей: заместителя председателя райисполкома Юрия Куликова, председателя волейбольного клуба "Гродненский Коммунальник" Алексея Сивирчукова, тренеров Саши Владимира Воронки и Леонида Фурсы, участника Олимпийских игр Бориса Гринкевича. Ежегодно на турнир приходят мать заслуженного спортсмена Мария Васильевна, родные, друзья и знакомые.

В зале районного центра культуры и народного творчества собралось больше 150 спортсменов, они будут демонстрировать свои физические навыки, технику борьбы сегодня и завтра. Немало в зале и любителей вольной борьбы, кто ещё не присоединился, поспешите. Борцы ждут вашей поддержки.

Завтра состоятся полуфиналы и финалы соревнований во всех весовых категориях, борьба в абсолютной категории и награждение спортсменов.

































Елена КЕДИК.

Фото автора.