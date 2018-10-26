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Ушел из жизни еще один основатель "Спорт-Экспресса"

27.10.2018 14:36 — Разное | Tut.by  
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Сегодня, 27 октября, на 72-м году жизни скончался известный журналист, один из основателей газеты «Спорт-Экспресс», Лев Россошик, сообщает сайт этого издания.


Лев Россошик. Фото: Александр Вильф, «СЭ»

Лев Волькович Россошик родился в Горьком, пришел в журналистику старшеклассником в начале 60-х. После переезда в столицу работал в издании «Спортивная Москва», сотрудничал с газетой «Советский спорт», постоянным автором которой стал после московской Олимпиады.

В 1991 году вместе с 12 ведущими журналистами издания основал первую независимую спортивную газету в России — «Спорт-Экспресс», много лет трудился заместителем главного редактора.

Россошик освещал 14 Олимпиад, входил в руководство Международной ассоциации спортивной прессы, активно участвовал в ТВ-проектах, представлял российскую спортивную журналистику на многочисленных европейских и мировых форумах.

Россошик также являлся членом исполкома Всероссийской федерации волейбола.

— Только что говорил с его женой, Лев умер сегодня утром, у него была тяжелая болезнь, с которой он долго боролся. Лева был сильным, активным парнем, долго боролся, но рак победить очень сложно. Ему были сделаны несколько операций, в последнее время он ездил в коляске. Несмотря на это, Лева страшно интересовался всеми спортивными делами, я был даже этим поражен", — рассказал агентству ТАСС глава Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) Николай Долгополов.

— До последних дней он сохранял веру, что он победит, что он останется здесь. Лев даже спрашивал у меня в последних разговорах, много ли пришло работ на конкурс «Энергия побед»? Он просил, чтобы мы прислали работу ему на прочтение, даже находясь в таком состоянии. Он был в работе и деле до последних дней, — добавил Николай Долгополов.

В середине октября ушел из жизни еще один из основателей «Спорт-Экспресса» Иван Рубин. Он покончил с собой из-за многочисленных долгов.

 
 
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Сегодня, 27 октября, на 72-м году жизни скончался известный журналист, один из основателей газеты "Спорт-Экспресс", Лев Россошик.
 
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