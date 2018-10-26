Что случилось





Пресс-служба СООО «Оазис Груп» (торговая марка «Сочный») распространила заявление: кто-то, прикрываясь именем бренда и подписываясь как «продюсер проекта Алексей Акимов», объявил кастинг.





— Мы хотим предостеречь всех от возможных мошеннических действий в интернете. Обращаем внимание, что СООО «Оазис Груп» не имеет никакого отношения к группе «Кастинги для детей Беларусь», — говорит Светлана Волковец, директор по маркетингу СООО «Оазис Груп». — Мы обеспокоены данной ситуацией. Граждане выкладывают в открытый доступ не только фотографии своих детей, но и контактные номера телефонов, что может быть использовано в корыстных целях. Будьте, пожалуйста, внимательны и бдительны!





А кто такой этот Акимов?





Алексей Акимов — достаточно неоднозначный герой: несколько лет назад житель Солигорска прославился тем, что объявил о создании первой в стране шведской семьи.





Позже его имя всплывало в связи с другим скандалом: в 2013 году он стал ставить штампы с рекламой о своих видео- и фотоуслугах на белорусские деньги — его оштрафовал Минторг.





В декабре 2014 года он объявил липовый кастинг для сериала «Универ» и обещал белорускам гонорар в $ 20 000. В 2015 году певица из Гомеля утверждала, что Акимов обещал ей раскрутку в обмен на интим.









Что будет делать «Сочный»?





По словам правообладателя бренда «Сочный», сейчас готовятся документы в том числе в правоохранительные органы.



