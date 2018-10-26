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В интернете от имени сока "Сочный" собирают фото детей. В компании предупреждают, что это обман

27.10.2018 14:48 — Разное | Партизан  
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В группе «ВКонтакте» «Кастинги для детей Беларусь» появилась информация о том, что бренд «Сочный» объявил кастинг для съемок рекламы сока за репост и гонорар в 1300 у.е. Однако представители бренда говорят, что кто-то обманывает родителей.

В интернете от имени сока "Сочный" собирают фото детей. В компании предупреждают, что это обман
Что случилось

Пресс-служба СООО «Оазис Груп» (торговая марка «Сочный») распространила заявление: кто-то, прикрываясь именем бренда и подписываясь как «продюсер проекта Алексей Акимов», объявил кастинг.

— Мы хотим предостеречь всех от возможных мошеннических действий в интернете. Обращаем внимание, что СООО «Оазис Груп» не имеет никакого отношения к группе «Кастинги для детей Беларусь», — говорит Светлана Волковец, директор по маркетингу СООО «Оазис Груп». — Мы обеспокоены данной ситуацией. Граждане выкладывают в открытый доступ не только фотографии своих детей, но и контактные номера телефонов, что может быть использовано в корыстных целях. Будьте, пожалуйста, внимательны и бдительны!

А кто такой этот Акимов?

Алексей Акимов — достаточно неоднозначный герой: несколько лет назад житель Солигорска прославился тем, что объявил о создании первой в стране шведской семьи. 

Позже его имя всплывало в связи с другим скандалом: в 2013 году он стал ставить штампы с рекламой о своих видео- и фотоуслугах на белорусские деньги — его оштрафовал Минторг.

В декабре 2014 года он объявил липовый кастинг для сериала «Универ» и обещал белорускам гонорар в $ 20 000. В 2015 году певица из Гомеля утверждала, что Акимов обещал ей раскрутку в обмен на интим.


Что будет делать «Сочный»?

По словам правообладателя бренда «Сочный», сейчас готовятся документы в том числе в правоохранительные органы.


 
Теги: Гомель
 
 
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В группе «ВКонтакте» «Кастинги для детей Беларусь» появилась информация о том, что бренд «Сочный» объявил кастинг для съемок рекламы сока за репост и гонорар в 1300...
 
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