Алло! Вас не слышно! Как Беларуси вернуть голос на международной арене?

Вопросы о белорусской безопасности и перспективах нашего сотрудничества, однако, не прозвучали. Интересует ли Беларусь западные страны? И какое место мы занимаем в противостоянии Запада и России?

Комментируют вице-министр обороны Литвы Витаутас Умбрасас, редактор «Politico» Пол Тейлор, директор Восточноевропейской школы политических наук Александр Добровольский и организатор Варшавского форума безопасности Збигнев Писарский, сообщает belsat.eu





Около тысячи участников. Среди них — всего несколько из Беларуси. О нашей стране почти не упоминалось во время выступлений и дебатов.





«Проблема — в том, что мы можем стать страной, которая вновь появится в фокусе, но повод будет нехороший. Сейчас серьезно обсуждается, кто следующий в планах той страны, которая здесь почти не присутствует, но постоянно упоминается», — говорит директор Восточноевропейской школы политических наук Александр Добровольский.





Российская агрессия в Украине — тема номер один на Варшавском форуме безопасности. Первая конференция состоялась в ноябре 2014 года, после начала агрессии России против Украины.





«Это не должно удивлять. Это произошло рядом с нами, и это является проявлением агрессии против нашего соседа», – отмечает президент польского Фонда им. Казимежа Пулаского, организатор Варшавского форума безопасности Збигнев Писарский.





Беларусь — также соседка Польши. Тем не менее в военно-политическом плане здесь на Минск смотрят совсем иначе. Название нашей страны звучало на форуме, прежде всего, в контексте союза с Россией. Хоть представители правительства Беларуси также получили приглашение на нынешний форум, в Варшаву не приехали.





«Мы стараемся приглашать, но в этом году возможно недостаточно стараний мы приложили, чтобы было больше белорусов. Или, может, тоже белорусская сторона недостаточно четко ответила на наше приглашение. Так или иначе, мы всегда охотно будем принимать во внимание белорусский голос — представителей гражданского общества, прежде всего, но и представителей правительства», – продолжает Збигнев Писарский.





Подобного мнения придерживается и литовская сторона, которая была широко репрезентирована на Форуме. Хоть уже несколько лет один из наиболее острых вопросов на линии Вильнюс — Минск — Атомная электростанция в Островце, которую строит российский «Росатом». Литовское правительство официально называет ее угрозой национальной безопасности страны. Присматривается официальный Вильнюс и к военной активности на территории Беларуси.





«Мы говорили во время сегодняшних сессий, что те движения, те маневры, другие вещи, которые делает Россия, очень беспокоят нас. И так как Беларусь довольно объединена с Россией, мы смотрим на них как на одно целое. Конечно, мы понимаем, что Беларусь и Россия — это не одно целое во многих смыслах, но в военном смысле, в политическом смысле вы — в плотном союзе с Россией, и часто мы видим объединенные действия в этом плане», — поясняет вице-министр обороны Литвы Витаутас Умбрасас.





Со времен аннексии Крыма Литва и Польша активно усиливают свою обороноспособность на восточном направлении. Несколько недель назад Варшава в очередной раз выразила надежду, что на территории Польши будет размещаться военная база США. По мнению Пола Тейлора, представителя исследовательского центра «Друзья Европы» и редактора влиятельного портала «Politico», в этом случае Беларусь — мясо в российско-натовском «сандвиче».





«Риск явно заключается в том, что если бы Соединенные Штаты разместили постоянную военную базу в Польше, Россия отомстила бы каким-то образом. Один из возможных путей (не единственный, но тем не менее) — масштабная милитаризация Беларуси», – считает редактор «Politico» и аналитик проекта «Friends of Europe» Пол Тейлор.





По мнению Пола Тейлора, в такой ситуации интересы Беларуси может защищать только сама Беларусь: «Это чрезвычайная ситуация. С одной стороны, вы имеете президента Лукашенко, который пытается ограничить постоянное присутствие России и не провоцировать ее. С другой стороны — у вас есть Польша, которая активно призывает разместить у себя американскую военную базу. Она верит, что это единственная гарантия безопасности в случае российской агрессии».





С другой стороны, и Польша, и Литва подчеркивают, что открыты на сотрудничество с Беларусью и рассчитывают на добрососедские отношения. В течение последних лет между Минском и Евросоюзом продолжается период потепления, но он все еще не такой, чтобы отношения вышли на новый уровень.





«Я думаю, что сама Беларусь должна быть более активной. Здесь было упоминание о «Восточном партнерстве». И я искренне могу сказать, что и со стороны Литвы мы надеемся на более активную Беларусь в «Восточном партнерстве», – говорит Витаутас Умбрасас.





А участники Варшавского форума надеются на большую активность нашей страны на своей площадке.





«Полагаю, что такое немного проклятие Беларуси — то, что мы слышим о ней, только когда есть кровь на улицах или манифестации, но проблемы не решаются силой. И также они не решаются молчанием. Поэтому вызов и для белорусского общества, журналистов, и для нас, соседей — чтобы Беларусь учавствовала в дебатах и дискуссиях. В том числе во время таких событий, как Варшавский форум безопасности», — добавляет Збигнев Писарский.









Ведь без голоса из Минска на Беларусь и дальше будут смотреть как на зависимый элемент и на территорию, откуда может прийти российская угроза.