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МВД Беларуси: в Минске 15% проституток, попавших на учет — студентки вузов
Из отчета МВД о мерах по противодействию торговле людьми следует, что за первые шесть месяцев 2018 года к административной ответственности за проституцию привлекли 607 лиц,
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фото: TUT.by
Чаще всего их ловили в Минске – 256, в Гомельской области – 93, Витебской области – 81. На учете в милиции стоят 2 353 проститутки. Из них 1 082 – в Минске (46%).
По данным МВД, наблюдается рост количества лиц, которые предлагают сексуальные услуги в интернете (около 20% от всех предложений). Ранее 90% проституток работало на автотрассах, улицах и в отелях. Остальные предлагали свои услуги в интернете и газетах.
По данным правоохранителей, уличные проститутки зарабатывают $ 50-80 в час.
«Низший предел — $ 10 за половой акт, верхний — $ 90 за час, что свидетельствует о росте цен, — говорится в отчете. — Раньше средний уличный тариф был $ 40-70 за час».
Проститутки, работающие по вызову и объявлениям, оценивают свои услуги в $ 80-100 за час. Минимальная цена — $ 40, максимальная — $ 150. Элитные проститутки зарабатывают $ 300-500 за час. Стоимость эскорта из интим рассматривается как услуга на всю ночь и стоит $ 500-1 500.
В отчете МВД также говорится о росте количества студенток, работающих проститутками. В Минске 15% проституток, попавших на учет — студентки вузов.
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Из отчета МВД о мерах по противодействию торговле людьми следует, что за первые шесть месяцев 2018 года к административной ответственности за проституцию привлекли...
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