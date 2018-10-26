ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД Беларуси: в Минске 15% проституток, попавших на учет — студентки вузов

27.10.2018 14:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Из отчета МВД о мерах по противодействию торговле людьми следует, что за первые шесть месяцев 2018 года к административной ответственности за проституцию привлекли 607 лиц, сообщает belsat.eu

МВД Беларуси: в Минске 15% проституток, попавших на учет — студентки вузовМинске 15% проституток, попавших на учет — студентки вузов" title="МВД Беларуси: в Минске 15% проституток, попавших на учет — студентки вузов" />
фото: TUT.by
Чаще всего их ловили в Минске – 256, в Гомельской области – 93, Витебской области – 81. На учете в милиции стоят 2 353 проститутки. Из них 1 082 – в Минске (46%).

По данным МВД, наблюдается рост количества лиц, которые предлагают сексуальные услуги в интернете (около 20% от всех предложений). Ранее 90% проституток работало на автотрассах, улицах и в отелях. Остальные предлагали свои услуги в интернете и газетах.

По данным правоохранителей, уличные проститутки зарабатывают $ 50-80 в час.

«Низший предел — $ 10 за половой акт, верхний — $ 90 за час, что свидетельствует о росте цен, — говорится в отчете. — Раньше средний уличный тариф был $ 40-70 за час».
Проститутки, работающие по вызову и объявлениям, оценивают свои услуги в $ 80-100 за час. Минимальная цена — $ 40, максимальная — $ 150. Элитные проститутки зарабатывают $ 300-500 за час. Стоимость эскорта из интим рассматривается как услуга на всю ночь и стоит $ 500-1 500.


В отчете МВД также говорится о росте количества студенток, работающих проститутками. В Минске 15% проституток, попавших на учет — студентки вузов.



 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из отчета МВД о мерах по противодействию торговле людьми следует, что за первые шесть месяцев 2018 года к административной ответственности за проституцию привлекли...
 
Новости дня
Новости разные
 
У нядзелю — 3-8 градусаў цяпла і дажджы з мокрым снегам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика