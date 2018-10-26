Кто они - богатейшие люди древности? Составлен рейтинг богатейших людей древности









Вот список наиболее влиятельных и состоятельных лиц в истории человечества. Их доходы указаны с пересчетом на современный курс доллара США.

Вильгельм Завоеватель – 228 млрд;

Алан Руфус – 195 млрд;

Правитель Август – 4,6 трлн;

Маркус Люциниус Крассус – 169,8 млрд;

Косимо Медичи – 129 млрд;

Манса Муса – 415 млрд;

Король Соломон – 2,2 трлн;

Акбар Великий – 25% от мирового ВВП;

Императрица Ву – 22,7 от мирового ВВП;

Император Шензонг – 30% от мирового ВВП;

Чингиз Хан – более 1 трлн;

Базиль II – 169,4 млрд;

Якоб Фуггер – 227 млрд.

Самый богатый человек современного мира не смог бы войти в ТОП-10, соревнуясь с этими историческими личностями, пишет "Инфографика". Больше всего денег было у правителей Индии и Китая. Это связано с тем, что именно из этих стран в Европу доставляли большое количество пряностей и других товаров. А государства, которые владели торговыми путями, обладали максимальным доходом от торговли.