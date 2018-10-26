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Кто они - богатейшие люди древности? Составлен рейтинг богатейших людей древности

27.10.2018 13:46 — Разное | Партизан  
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Самый богатый человек современного мира - Джефф Безос - не смог бы войти в ТОП-10 богатейших людей древности, соревнуясь с этими историческими личностями.



Вот список наиболее влиятельных и состоятельных лиц в истории человечества. Их доходы указаны с пересчетом на современный курс доллара США.

 

Вильгельм Завоеватель – 228 млрд;

 

Алан Руфус – 195 млрд;

 

Правитель Август – 4,6 трлн;

 

Маркус Люциниус Крассус – 169,8 млрд;

 

Косимо Медичи – 129 млрд;

 

Манса Муса – 415 млрд;

 

Король Соломон – 2,2 трлн;

 

Акбар Великий – 25% от мирового ВВП;

 

Императрица Ву – 22,7 от мирового ВВП;

 

Император Шензонг – 30% от мирового ВВП;

 

Чингиз Хан – более 1 трлн;

 

Базиль II – 169,4 млрд;

 

Якоб Фуггер – 227 млрд.

 

Самый богатый человек современного мира не смог бы войти в ТОП-10, соревнуясь с этими историческими личностями, пишет "Инфографика". Больше всего денег было у правителей Индии и Китая. Это связано с тем, что именно из этих стран в Европу доставляли большое количество пряностей и других товаров. А государства, которые владели торговыми путями, обладали максимальным доходом от торговли.

 
 
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Самый богатый человек современного мира - Джефф Безос - не смог бы войти в ТОП-10 богатейших людей древности, соревнуясь с этими историческими личностями.
 
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