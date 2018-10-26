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Кто они - богатейшие люди древности? Составлен рейтинг богатейших людей древности
Самый богатый человек современного мира - Джефф Безос - не смог бы войти в ТОП-10 богатейших людей древности, соревнуясь с этими историческими личностями.
Вот список наиболее влиятельных и состоятельных лиц в истории человечества. Их доходы указаны с пересчетом на современный курс доллара США.
Вильгельм Завоеватель – 228 млрд;
Алан Руфус – 195 млрд;
Правитель Август – 4,6 трлн;
Маркус Люциниус Крассус – 169,8 млрд;
Косимо Медичи – 129 млрд;
Манса Муса – 415 млрд;
Король Соломон – 2,2 трлн;
Акбар Великий – 25% от мирового ВВП;
Императрица Ву – 22,7 от мирового ВВП;
Император Шензонг – 30% от мирового ВВП;
Чингиз Хан – более 1 трлн;
Базиль II – 169,4 млрд;
Якоб Фуггер – 227 млрд.
Самый богатый человек современного мира не смог бы войти в ТОП-10, соревнуясь с этими историческими личностями, пишет "Инфографика". Больше всего денег было у правителей Индии и Китая. Это связано с тем, что именно из этих стран в Европу доставляли большое количество пряностей и других товаров. А государства, которые владели торговыми путями, обладали максимальным доходом от торговли.
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Самый богатый человек современного мира - Джефф Безос - не смог бы войти в ТОП-10 богатейших людей древности, соревнуясь с этими историческими личностями.
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