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Военная доктрина Союза Беларуси и России может быть принята до конца года
Об этом 26 октября заявил представитель информационно-аналитического управления Генштаба Вооруженных сил Беларуси Павел Примак на заседании комиссии Парламентского собрания Союза двух государств.
фото: aif.ru
"Считаем срок утверждения военной доктрины в 2018 году вполне реалистичным", - цитирует ТАСС представитель Генштаба.
Проект доктрины будет рассмотрен 13 декабря в Бресте на очередном заседании Совета министров Союзного государства. В случае одобрения документа будет направлен для утверждения в Высший Госсовет.
Военная доктрина Союзного государства разрабатывается в соответствии с приоритетными направлениями и первоочередными задачами дальнейшего развития Союза Беларуси и России на 2018-2022 годы,
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Об этом 26 октября заявил представитель информационно-аналитического управления Генштаба Вооруженных сил Беларуси Павел Примак на заседании комиссии...
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