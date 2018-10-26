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Нацбанк выпустил памятные монеты к 100-летию финансовой системы БССР

27.10.2018 13:13 — Разное | Партизан  
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Национальный банк Беларуси 24 октября выпустил в обращение памятные монеты «Фінансавая сістэма Беларусі. 100 год», сообщается на сайте банка.



Нацбанк выпустил памятные монеты к 100-летию финансовой системы БССР
С 24 октября выпускаются серебряные монеты номиналом 20 рублей (проба сплава 925, тираж 2,5 тыс.), медно-никелевые — номиналом 1 рубль (тираж 2,5 тыс.).

На монете изображен государственный герб Республики Беларусь, а также стилизованное изображение карты страны. По периметру декор, в нижней части которого надпись с названием монеты.

Монеты отчеканены на Монетном дворе Польши, сообщает govorim.by

 
 
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Национальный банк Беларуси 24 октября выпустил в обращение памятные монеты «Фінансавая сістэма Беларусі. 100 год», сообщается на сайте банка.
 
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