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Путин прибыл в Стамбул
Президент РФ Владимир Путин прибыл в субботу днем в Стамбул, где примет участие в саммите Россия-Германия-Франция-Турция по сирийскому урегулированию.
Лидеры четырех государств впервые собираются в таком формате, эту встречу планировалось провести еще в сентябре, однако долго не удавалось согласовать из-за разных графиков ее участников.
Между тем в Кремле не ожидают прорывов в вопросах сирийского урегулирования от первого саммита в таком формате. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что встреча будет полезна для "сверки часов" по сирийской проблематике по "попытке нащупать" общие подходы.
У саммита нет четкой повестки - лидеры, как ожидается, будут обсуждать любые вопросы, связанные с ситуацией в Сирии.
Перед встречей в четырехстороннем формате у В.Путина запланированы отдельные беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На четырехсторонний формат отводится порядка трех часов, после чего главы государств сделают совместное заявление для журналистов.
Саммит проходит в резиденции президента Турции на Босфоре - особняке Вахдеттин, названном в честь последнего османского султана, проживавшего там до вхождения на престол.
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Президент РФ Владимир Путин прибыл в субботу днем в Стамбул, где примет участие в саммите Россия-Германия-Франция-Турция по сирийскому урегулированию. Лидеры...
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