Путин прибыл в Стамбул

Президент РФ Владимир Путин прибыл в субботу днем в Стамбул, где примет участие в саммите Россия-Германия-Франция-Турция по сирийскому урегулированию.

Лидеры четырех государств впервые собираются в таком формате, эту встречу планировалось провести еще в сентябре, однако долго не удавалось согласовать из-за разных графиков ее участников.

Между тем в Кремле не ожидают прорывов в вопросах сирийского урегулирования от первого саммита в таком формате. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что встреча будет полезна для "сверки часов" по сирийской проблематике по "попытке нащупать" общие подходы.

У саммита нет четкой повестки - лидеры, как ожидается, будут обсуждать любые вопросы, связанные с ситуацией в Сирии.

Перед встречей в четырехстороннем формате у В.Путина запланированы отдельные беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На четырехсторонний формат отводится порядка трех часов, после чего главы государств сделают совместное заявление для журналистов.

Саммит проходит в резиденции президента Турции на Босфоре - особняке Вахдеттин, названном в честь последнего османского султана, проживавшего там до вхождения на престол.