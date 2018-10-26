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Немцы назвали пять самых надежных автомобилей старше 10 лет
Porsche 911
Пятое и четвертое места заняли, набрав равный процент поломок, по 18%, Ford Fusion и Toyota Corolla.
На третьей позиции - Mazda 2, с 16% поломок в течение десятка с лишним лет эксплуатации.
На втором месте - Toyota Corolla Verso, 15%.
Лидером рейтинга стал Porsche 911, с показателем в 10%.
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Лидером рейтинга стал Porsche 911, с показателем в 10%.
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