Немцы назвали пять самых надежных автомобилей старше 10 лет

Porsche 911

Пятое и четвертое места заняли, набрав равный процент поломок, по 18%, Ford Fusion и Toyota Corolla.На третьей позиции - Mazda 2, с 16% поломок в течение десятка с лишним лет эксплуатации.На втором месте - Toyota Corolla Verso, 15%.Лидером рейтинга стал Porsche 911, с показателем в 10%.