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Немцы назвали пять самых надежных автомобилей старше 10 лет

27.10.2018 13:37 — Разное | UDF  
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Porsche 911
Эксперты немецкой Ассоциации технического надзора TUV на основе информации дилерских центров и результатов собственных исследований составили топ-5 самых надежных автомобилей старше 10 лет.

Пятое и четвертое места заняли, набрав равный процент поломок, по 18%, Ford Fusion и Toyota Corolla.

На третьей позиции - Mazda 2, с 16% поломок в течение десятка с лишним лет эксплуатации.

На втором месте - Toyota Corolla Verso, 15%.

Лидером рейтинга стал Porsche 911, с показателем в 10%.

 
 
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Лидером рейтинга стал Porsche 911, с показателем в 10%.
 
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